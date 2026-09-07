Спецпредставители Дональда Трампа Джаред Кушнер и Стив Уиткофф больше не поедут в в украинскую столицу.

К такому выводу в своем блоге приходит внесённый в перечень террористов и экстремистов бывший ельцинский чиновник, иноагент Альфред Кох, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кох отмечает, что позиции Москвы и Киева слишком противоположны, чтобы их можно было сблизить.

«Зеленский, в свойственной ему «шутливой» манере, сообщил, что единственная польза от визита Уиткоффа и Кушнера состояла в том, что во время их пребывания россияне не бомбили Киев. Дословно, он сказал так: «Сегодня вы (Уиткофф и Кушнер – АК) выступили даже лучше, чем системы Patriot, защищающие наших граждан, которые находятся в столице. Спасибо. Приезжайте чаще. И у наших людей будет возможность прожить немного дольше». Не сомневаюсь, что оба американца по достоинству оценили «юмор» Зеленского и его мнение о содержательной стороне их визита. Чтобы не заниматься словесной эквилибристикой, могу сказать прямо: больше их ноги в Киеве не будет. Зеленский в очередной раз все поставил с ног на голову и вместо того, чтобы самому предлагать реалистичные варианты окончания войны, посадил себя в жюри и начал ставить оценки усилиям Уиткоффа и Кушнера. Это нам не нравится, тут вы недоработали,тут вы не дожали, в общем вам двойка идите и передоговаривайтесь», – пишет Кох.

Он напомнил, что украинский диктатор вновь завел свою волынку, что территориальный вопрос может быть решен только на встрече лидеров.

«Это все какое-то странное недоразумение: чего он ждет от своей встречи с Путиным? Он что, реально верит в силу своей харизмы? Какое такое заветное слово он знает, что услышав его, Путин тут же откажется от своих претензий на весь Донбасс? С вероятностью 100% встреча с Путиным закончится тем же, чем первая встреча с Трампом: скандалом. Зеленский не сможет отказать себе в удовольствии и начнет рассказывать Путину о зверствах российских оккупантов и праве независимой Украины самой выбирать свой путь и дальше можно не продолжать: вы и сами знаете, что за этим последует…», – продолжает иноагент.

Он обратил внимание, что именно Украина в ноябре прошлого года прекратила возобновленные с РФ переговоры, и приводит слова на от момент заммнистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, который сообщил:

«Мирные переговоры между Россией и Украиной приостановлены украинской стороной из-за отсутствия прогресса».