Иноагент Венедиктов поменял «красные линии» для Путина

Елена Острякова.  
11.11.2026 21:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов изменил свое мнение об условиях заключения мира на Украине, которыми никогда не поступится президент РФ Владимир Путин.

Об этом заявил на антироссийском ютуб-канале «Живой гвоздь», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов изменил свое мнение об условиях...

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«Мне кажется, есть несколько центральных вещей, на которые он не готов пойти, точнее, от которых он не готов отказаться. Нейтральный статус Украины, отсутствие иностранных военных баз на ее территории, восстановление системы равновесия вооруженных сил на территории Европы. Вот эта история в первую очередь. Я думаю, что вокруг этого ведется дискуссия, а не вокруг Купянска или Константиновки», – сказал Венедиктов.

Еще в октябре он назвал «красными линиями» вопросы Православия и русского языка. Сейчас он назвал их «решаемой историей».

«В соглашение по языку можно внести, что Украина соблюдает рекомендации Венецианской комиссии по меньшинствам. И все. Это означает, что все законы Украины по ограничению языков должны соответствовать европейским стандартам, чего сейчас не происходит», – сказал Венедиктов.

На самом деле, иноагент лукавит – подобная формулировка существовала во времена Виктора Януковича, но даже тогда украинизация русского населения продолжалась.

Формулировка со ссылкой на рекомендации Венецианской комиссии не гарантирует соблюдение прав русского населения, потому что Западу было всегда плевать на это – достаточно вспомнить недавнюю историю о согласии Киева соблюдать права венгров Закарпатья, но не русских.

Следовательно, Венедиктов описывает сценарий, при котором цель СВО по защите русскоязычного населения не достигнута.

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English version :: Читать на английском Иноагент Венедиктов поменял «красные линии» для Путина

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