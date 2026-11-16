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Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов был вынужден признать коррупцию на Украине.

Это произошло после того, когда он долго отказывался отвечать на вопросы про пыточную на Борщаговке и дело «Карфагена», которыми забрасывала его журналист-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Украине коррупция огромная на военных заказах. Мы это видим не по НАБУ, а по «Файер поинту». Вот где проблема! Вот что надо было бы обсуждать! Когда как бы создается оружие, под это получаются огромные кредиты, а потом нам сообщают, что это, оказывается, неэффективное оружие, и вообще «Фламинго» – это неважно. Вот это создает проблему для Украины», – сказал Венедиктов.

При этом он оговорился, что «война усиливает коррупцию, и военные деньги – это легкие деньги».