Иноагент Венедиктов раздосадован и переживает, что украинский «Фламинго» не взлетел

Елена Острякова.  
16.11.2026 17:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Коррупция, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов был вынужден признать коррупцию на Украине.

Это произошло после того, когда он долго отказывался отвечать на вопросы про пыточную на Борщаговке и дело «Карфагена», которыми забрасывала его журналист-иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов был вынужден признать коррупцию на...

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«В Украине коррупция огромная на военных заказах. Мы это видим не по НАБУ, а по «Файер поинту». Вот где проблема! Вот что надо было бы обсуждать!

Когда как бы создается оружие, под это получаются огромные кредиты, а потом нам сообщают, что это, оказывается, неэффективное оружие, и вообще «Фламинго» – это неважно. Вот это создает проблему для Украины», – сказал Венедиктов.

При этом он оговорился, что «война усиливает коррупцию, и военные деньги – это легкие деньги».

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