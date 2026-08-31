Иноагент Венедиктов взял бы себе в советники Мишу Фёдорова, мечтавшего «уничтожать 50 тысяч русских в месяц»
Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов признался, что взял бы себе советником бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Он считает, что Федорова взяли сейчас советником министра в Италию, потому что он «эффективен в продвижении новых военных технологий».
Об этом Венедиктов заявил журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Я бы тоже Федорова взял своим советником. Это был сарказм. Он судя по всему очень толковый по модернизации и по новой войне. Любая страна могла бы сделать ему такое предложение…
С точки зрения Италии это нормально, а с точки зрения внутренней ситуации на Украине – странно. Федоров свободный человек, безработный. Имеет право наниматься на работу, куда хочет», – высказался Венедиктов.
Он не осуждает военнообязанного Федорова за то, что тот сбежал из своей страны во время войны.
«Господин Федоров – это Бонапарт украинский или Навальный украинский. Или Пригожин украинский? Он видимо решил не брать ни одну из этих ролей и отойти на шаг назад, как Залужный согласился уехать послом в Лондон.
Сидит, пережидает то, что происходит в Украине. И Федоров будет пережидать, понимая, что в Украине кризис», – сказал Венедиктов.
English version :: Читать на английском Иноагент Венедиктов взял бы себе в советники Мишу Фёдорова, мечтавшего «уничтожать 50 тысяч русских в месяц»