Иноагент Венедиктов взял бы себе в советники Мишу Фёдорова, мечтавшего «уничтожать 50 тысяч русских в месяц»

Елена Острякова.  
31.08.2026 19:35
  (Мск) , Москва
Просмотров: 378
 
Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов признался, что взял бы себе советником бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Он считает, что Федорова взяли сейчас советником министра в Италию, потому что он «эффективен в продвижении новых военных технологий».

Об этом Венедиктов заявил журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов признался, что взял бы себе...

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«Я бы тоже Федорова взял своим советником. Это был сарказм. Он судя по всему очень толковый по модернизации   и по новой войне. Любая страна могла бы сделать ему такое предложение…

С точки зрения Италии это нормально, а с точки зрения внутренней ситуации на Украине – странно. Федоров свободный человек, безработный. Имеет право наниматься на работу, куда хочет», – высказался Венедиктов.

Он не осуждает военнообязанного Федорова за то, что тот сбежал из своей страны во время войны.

«Господин Федоров – это Бонапарт украинский или Навальный украинский. Или Пригожин украинский? Он видимо решил не брать ни одну из этих ролей и отойти на шаг назад, как Залужный согласился уехать послом в Лондон.

Сидит, пережидает то, что происходит в Украине. И Федоров будет пережидать, понимая, что в Украине кризис», – сказал Венедиктов.

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English version :: Читать на английском Иноагент Венедиктов взял бы себе в советники Мишу Фёдорова, мечтавшего «уничтожать 50 тысяч русских в месяц»

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