Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Иноагент, бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов признался, что взял бы себе советником бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова. Он считает, что Федорова взяли сейчас советником министра в Италию, потому что он «эффективен в продвижении новых военных технологий».

Об этом Венедиктов заявил журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я бы тоже Федорова взял своим советником. Это был сарказм. Он судя по всему очень толковый по модернизации и по новой войне. Любая страна могла бы сделать ему такое предложение… С точки зрения Италии это нормально, а с точки зрения внутренней ситуации на Украине – странно. Федоров свободный человек, безработный. Имеет право наниматься на работу, куда хочет», – высказался Венедиктов.

Он не осуждает военнообязанного Федорова за то, что тот сбежал из своей страны во время войны.