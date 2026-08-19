Истоки скандалов вокруг ряда подразделений ВСУ, связанные с пытками и убийствами военнослужащих, лежат еще в 2014 году.

Об этом в эфире «Политека» заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В голове моей запечатлены такие моменты. Это 2015 – 2018 года, в которых были ямы, которые поощрялись со стороны командования. Ямы, в которых садили людей. Это поощрялось. Это логическая цепочка того, к чему это привело, от чего это произошло в 225-м, 425-м или в батальоне «Шквал». Это логическая цепочка того, что происходило, начиная с АТО», – сказал инструктор.

Он говорит, что лично был очевидцем всего этого.