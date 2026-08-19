Инструктор ВСУ: «Командиры расстреливают нас и сажают в ямы с 2014 года»
Истоки скандалов вокруг ряда подразделений ВСУ, связанные с пытками и убийствами военнослужащих, лежат еще в 2014 году.
Об этом в эфире «Политека» заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В голове моей запечатлены такие моменты. Это 2015 – 2018 года, в которых были ямы, которые поощрялись со стороны командования. Ямы, в которых садили людей. Это поощрялось. Это логическая цепочка того, к чему это привело, от чего это произошло в 225-м, 425-м или в батальоне «Шквал». Это логическая цепочка того, что происходило, начиная с АТО», – сказал инструктор.
Он говорит, что лично был очевидцем всего этого.
«Я видел, как начальников служб, майоров, солдат закрывали в ямы. Били, закрывали в ямы и стояли. Выбивание денег было такое. То есть, если ты выпил, тебе предлагали сразу. Первое – тебя побьют, это 100%. Сильно побьют. И это говорю про год 18-й. Я не говорю про 25-й, 22-й.
Если кто-то думает, что тогда было не так, всё было, не стоит забывать, всё было точно так же. Чуть суммы были меньше, но в тех моментах, поверьте мне, то же самое было. Убивали людей, забивали людей, стреляли командиры рот людей. Так что это не сегодня началось.
И если вы хотите, хотели бы конкретно разобраться, надо разбираться в этом вопросе с 14-го года. Вот тогда вы поймёте правильность вообще, кого надо наказать», – нагнал туману Черный.
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