Инструктор ВСУ: «Командиры расстреливают нас и сажают в ямы с 2014 года»

Игорь Шкапа.  
19.08.2026 16:14
  (Мск) , Киев
Просмотров: 745
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Истоки скандалов вокруг ряда подразделений ВСУ, связанные с пытками и убийствами военнослужащих, лежат еще в 2014 году.

Об этом в эфире «Политека» заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Истоки скандалов вокруг ряда подразделений ВСУ, связанные с пытками и убийствами военнослужащих, лежат еще...

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«В голове моей запечатлены такие моменты. Это 2015 – 2018 года, в которых были ямы, которые поощрялись со стороны командования. Ямы, в которых садили людей. Это поощрялось. Это логическая цепочка того, к чему это привело, от чего это произошло в 225-м, 425-м или в батальоне «Шквал». Это логическая цепочка того, что происходило, начиная с АТО», – сказал инструктор.

Он говорит, что лично был очевидцем всего этого.

«Я видел, как начальников служб, майоров, солдат закрывали в ямы. Били, закрывали в ямы и стояли. Выбивание денег было такое. То есть, если ты выпил, тебе предлагали сразу. Первое – тебя побьют, это 100%. Сильно побьют. И это говорю про год 18-й. Я не говорю про 25-й, 22-й.

Если кто-то думает, что тогда было не так, всё было, не стоит забывать, всё было точно так же. Чуть суммы были меньше, но в тех моментах, поверьте мне, то же самое было. Убивали людей, забивали людей, стреляли командиры рот людей. Так что это не сегодня началось.

И если вы хотите, хотели бы конкретно разобраться, надо разбираться в этом вопросе с 14-го года. Вот тогда вы поймёте правильность вообще, кого надо наказать», – нагнал туману Черный.

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English version :: Читать на английском Инструктор ВСУ: «Командиры расстреливают нас и сажают в ямы с 2014 года»

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