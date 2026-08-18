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Баннер с призывом «Марокканцам – Марокко, украинцам – Украина! Власти – прекратите преступления мигрантов!» был вывешен испанскими активистами над оживленной автомобильной трассой в Мадриде возле дворца Монклоа – официальной резиденции, где проходят заседания Кабмина.

Об этом сообщает издание Head Post, отмечая, что на фоне кризиса с прорывом мигрантов в Сеуте испанское население чувствует усталость от наплыва беженцев с Украины, ведь на их пребывание тратятся деньги из бюджета, обеспечивая различные льготы.

В соцсетях появились ролики, снятые очевидцами. Плакат провисел возле дворца несколько часов. Затем власти потребовали снять с моста полотнище, но коммунальщики сорвать его не смогли и, повозившись с баннером, просто перевернули его, спрятав от взоров автомобилистов.

Акция в Мадриде – неприятный сигнал для Киева. Ранее массовые протесты против помощи Украине начались в Польше. В Варшаве становятся мейнстримом лозунги о необходимости сокращения трат на украинских беженцев, а также нецелесообразности военной поддержки бандеровцев.