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Украина и её западные покровители ни в коем случае не должны допустить выполнения решения Международной федерации хоккея, которая разрешила молодежной сборной России вернуться на Чемпионат мира среди игроков до 20 лет.

Об этом в эфире рупора киевских «соросят» – «Радио НВ» заявил спортивный директор Федерации хоккея Украины Юрий Кириченко.

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Его особое раздражение вызвало то, что российская команда займет место Норвегии, которую опустили в более низкий дивизион в одну группу с Украиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если эта история с Норвегией, извините за выражение, проканает, то на всех остальных чемпионатах всё будет сделано по аналогии. Я вам гарантирую с вероятностью 99,999%, что то же самое попытаются сделать и на женском юношеском чемпионате мира в январе, и на взрослом чемпионате мира в Германии и Соединённых Штатах Америки в мае следующего года… Это борьба за возвращение России на молодёжный чемпионат мира. Если это произойдёт, сборную команду России вернут и ко всем остальным международным соревнованиям по аналогии», – заявил укро-функционер.

По его словам, а «в следующем году будет ещё веселее».

«Потому что сейчас Норвегию опустили в дивизион 1А. Пока что только на бумаге. А дальше возникает вопрос: борются ли команды дивизиона 1А за попадание на чемпионат мира? И ответ здесь — нет. Потому что, если в следующем году допустить Беларусь, она займёт квоту команды, вылетающей из чемпионата мира. Соответственно, никто не выйдет на чемпионат мира. За что сейчас, через три недели, будут играть команды в Венгрии, никто не знает. Семь команд соберутся в одном месте, чтобы бороться за путёвку в элитный дивизион, но этой путёвки нет, потому что её уже подготовили для агрофюреров, которых, скорее всего, в следующем году Международная федерация вернёт в систему соревнований», – скрежещет зубами Кириченко.

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