Страны глобального Юга пристально следят за СВО и «болеют» за Россию.

Об этом китаист Николай Вавилов заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Все устали от форм неоколониализма, неоимпериализма, диктата Запада, мира, основанного на западных правилах», – сказал Вавилов.

«Китай экспортирует стабильность, а Россия – справедливость. Весь мир понимает, что мы ведем справедливую войну против США.

Он считает, что СВО открыла перед Россией новые международные возможности.

«У нас есть исторический шанс, и им надо воспользоваться, чтобы перевернуть ситуацию в свою пользу.

При всех сложностях – формируется стремление Китая и всех стран вокруг Китая установить особые отношения с Россией.

Это было бы невозможно, если бы не побеждали. Весь мир наблюдает за нашими очевидными успехами», – заключил Вавилов.