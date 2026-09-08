От газетных купонов до персональных скидок: история промокодов

08.09.2026 21:06
  (Мск) ,
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Пресс-релизы и прочее


Привычная строка «введите промокод» — наследница бумажного талона, которому больше века. За это время купон пережил газетную эпоху, кризисы, приход интернета и превратился в персональное предложение, собранное алгоритмом под конкретного покупателя. Прослеживаем историю купонов от первых бумажных талонов до скидок, которые подбирает нейросеть.

Первый купон Coca-Cola и купономания XX века



Историю жанра принято отсчитывать с конца XIX века, когда Coca-Cola начала раздавать талоны на бесплатный стакан напитка. Ход оказался гениальным: попробовавшие возвращались уже за деньги, и никому не известная газировка за считанные годы стала национальным продуктом. Прием подхватила вся американская розница. В годы Великой депрессии вырезание купонов из газет превратилось в семейный ритуал экономии, а к середине века появились целые купонные разделы в прессе и первые клиринговые компании, обрабатывавшие миллиарды талонов в год.

Привычная строка «введите промокод» — наследница бумажного талона, которому больше века. За это время...

Уже тогда сложились принципы, дожившие до наших дней: ограниченный срок действия, «один купон в одни руки», привязка к конкретному товару. Изменились носители — логика осталась прежней.

Масштаб явления к концу века был огромен: клиринговые центры обрабатывали купоны конвейерами, а газеты конкурировали толщиной скидочных вкладок.

В статье

  1. Первый купон и купономания XX века
  2. Купоны в позднем СССР и 90-х
  3. Приход интернета: код вместо бумажки
  4. Эпоха маркетплейсов и персонализации
  5. Что дальше: скидки от нейросетей
  6. Уроки истории


Купоны в позднем СССР и 90-х в России



В советской экономике у купона была другая роль: талоны конца 80-х не давали скидку, а нормировали дефицит — сахар, мыло, табак отпускались по норме на человека. Родственный жанр — уценка — пережил все эпохи: о том, стоит ли сегодня рисковать ради такого дисконта, promokodi.net рассуждает в отдельной колонке. Скидочная механика в западном смысле пришла в Россию в 90-х вместе с рыночной торговлей: вкладыши в газетах, отрезные уголки рекламных листовок, первые дисконтные карты магазинов. К нулевым купон на скидку стал привычным инструментом ритейла — оставалось дождаться технологии, которая избавит его от бумаги.

Приход интернета: код вместо бумажки

Интернет-магазинам бумажный талон был не нужен — его заменила комбинация символов в специальном поле. Смена носителя изменила саму механику:

  • код стало возможно раздавать мгновенно и без тиража — почтой, баннером, соцсетью;
  • появились одноразовые и лимитированные комбинации с точным контролем;
  • магазин увидел, какой канал привел покупателя, — код стал инструментом аналитики;
  • возникли сайты-агрегаторы, собирающие коды сотен магазинов в одном месте.

Рунет прошел этот путь стремительно: вместе с первыми интернет-магазинами появились скидочные рассылки, затем волна купонных сервисов приучила покупателей охотиться за акциями, а агрегаторы кодов превратили охоту в привычную рутину — открыл каталог, скопировал, применил.

Эпоха маркетплейсов и персонализации



Маркетплейсы усложнили скидку: к кодам добавились баллы, кешбэк, подписки и персональные цены, а «промокод» превратился в один из слоев целой системы выгоды. Современная «цена со скидкой» собирается из нескольких частей:

  • акция площадки или продавца на сам товар;
  • промокод — общий или персональный;
  • баллы и кешбэк программы лояльности;
  • привилегии платной подписки.

Параллельно скидка стала адресной: алгоритмы анализируют историю покупок и выдают предложения конкретному человеку — код на категорию, которую вы смотрели, в момент, когда вы готовы купить.

Любопытно: механика «приведи друга — получите скидку оба» старше интернета: рекомендательные купоны вручали еще продавцы энциклопедий и пылесосов, обходившие дома в середине XX века.


Что дальше: скидки от нейросетей



Следующий шаг эволюции уже виден: персональные скидки собирает не маркетолог, а модель машинного обучения. Она предсказывает, какой размер скидки убедит конкретного покупателя, и не тратит бюджет на тех, кто купит и так. Для покупателя это означает новую реальность: выгода все меньше зависит от везения и все больше — от поведения, которое видит алгоритм. Голосовые ассистенты применяют коды сами, программы лояльности сливаются с банковскими сервисами, а «единая скидка для всех» постепенно уходит в прошлое — у каждого покупателя своя цена момента. Купон прошел путь от газетной вырезки до алгоритма, но суть не изменилась: продавец платит за ваше решение попробовать.

Уроки истории



Эволюция скидок — это смена носителя при неизменной идее: бумажный талон, печатный вкладыш, цифровой код, персональное предложение алгоритма. Каждая эпоха делала купон точнее и быстрее. Понимание этой логики полезно и практически: скидка всегда была инструментом продавца — а значит, выгоднее всего она тому, кто пользуется ею осознанно.

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