Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Всплывают все новые и новые жуткие подробности о беспределе, который царит в подразделениях ВСУ.

Об этом говорится в сюжете «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ), пообщавшимся с военнослужащими 225-го полка ВСУ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я видел лично, что и били, и бросали на яму, что человек сидел с поломанной ногой на яме. Ему ни есть, ни воды, ничего не давали. Только мы ходили типа в наряд охранять его и давали парню есть», – рассказывает ВСУшник с позывным «Седой».

По его словам, провинившихся держали в так называемой «двухэтажке».

«Им зарплату не платят, как положено военному. Они делают все то, что прикажут, под присмотром и под автоматами», – отмечает он.

ВСУшник говорит, что одним из самых ужасных наказаний было «дерево правды». Утверждает, что сам пережил это наказание, после чего сломался психологически.

«Потому что делали такое, что страшно просто это говорить. Это больно. Мне не так больно, как по мне дронами прилетело, как то, что они там делали. Я вам проще скажу: дерево правды – это не только где бьют, там могут из мальчика сделать девочку, только палочкой такой, что сраку сразу по швам рвет», – делится жуткими подробностями военный.

Он рассказал, что перед выходом на позиции бойцам дают неизвестные препараты и предполагает, что они оказывали психотропное действие.

«Ты ничего не чувствуешь, ты ничего перед собой не видишь, у тебя страх вообще рекоординируется, то есть нет страха», – вспоминает «Седой».

Еще одни ВСУшник по имени Иван говорит, что в полку была создана неформальна служба безопасности, в которую брали «спортиков», то есть имеющих спортивную подготовку.