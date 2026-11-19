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Новый посол Израиля в Албании будет представлять интересы еврейского государства не только в Тиране, но и в Приштине. Таким образом, Израиль де-факто сделал первый шаг к признанию «Великой Албании».

Ранее посол Израиля в «Республике Косово» работал в Иерусалиме, как и нынешний посол еврейского государства в Северной Македонии, на которую также претендуют албанские шовинисты, передает корреспондент «Политнавигатора».

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Израиль назначил кадрового дипломата Охада Накаша-Кинера своим новым послом в Албании. Он также будет курировать Косово в качестве посла-нерезидента из Тираны, сообщили 18 ноября албанские СМИ.

Ранее Израиль в качестве посла-нерезидента представляла в Косово Тамара Жив, которую по случаю завершения её миссии приняла 17 ноября «президент» самопровозглашённой «Республики Косово» Юстина Широка-Пуля. Фактически резиденция израильского посла в Косово находилась в Иерусалиме.

«В самом Косово полноценного посольства нет, и посол Израиля посещает страну с рабочими визитами раз в несколько месяцев. В рамках организационных изменений в Министерстве иностранных дел Израиля было принято решение передать функции представительства, – которые ранее выполняли послы, работающие по совместительству, – полноценным посольствам, расположенным в соседних государствах. Это позволит обеспечить большую близость к соответствующей стране», – сказано в официальном комментарии посольства Израиля в Приштине.

Как известно, согласно Резолюции СБ ООН 1244 (1999) автономный край Косово и Метохия (КиМ) является неотъемлемой частью Сербии, хотя он физически отторгнут от Сербии албанскими сепаратистами, которые опираются на военный контингент НАТО (KFOR) и провозгласили на подконтрольной территории «Республику Косово».

Израиль и «Республика Косово» установили дипломатические отношения в феврале 2021 года, после заключения так называемого «Вашингтонского соглашения» 2020 года, которое стало возможным благодаря политике тогдашнего сербского президента Александра Вучича. До того Израиль по просьбе Сербии отказывался признавать Косово в качестве независимого государства.

Албанские шовинисты считают объединение Албании и «Республики Косово» первым шагом к созданию «Великой Албании», в которую в будущем также должны войти части Сербии, Черногории, Греции и Северной Македонии.

Стоит отметить, что ныне посол Израиля в Северной Македонии Вивиан Айзен пока работает в Иерусалиме. Однако нельзя исключать, что вскоре представлять еврейское государство в этой балканской стране, где четверть населения составляют албанцы и албанский язык уже является государственным, будет посол Израиля в Тиране.