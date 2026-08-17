Израильский эфир: С укро-баллистикой не всё так радужно

Украина в лучшем случае сможет производить несколько десятков баллистических ракет в месяц.

Об этом в эфире израильского «Лучшего радио» заявил украинский военный эксперт Сергей Грабский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я крайне осторожен в своих оценках относительно того, какое количество баллистических ракет Украина сможет производить и применять.

Начнём с того, что Украина занимается баллистикой достаточно давно, и на определённом этапе мы уже делали запуски баллистических ракет. Это было ещё в мае 24-го года.

Сейчас мы заканчиваем то, что называется опытно-конструкторские работы. Поэтому говорить о том, что осенью и зимой Украина врежет по Москве, по Российской Федерации десятками баллистических ракет, – я бы не стал.

Дай Боже, чтобы мы могли применять где-то в месяц 10—20 баллистических ракет. Это было бы вообще для меня феноменальным успехом.

И сами понимаете, что на этом этапе речь не идёт о том, что наши баллистические ракеты будут наносить удары по каким-то важным объектам. У нас есть, чем наносить удары по этим важным объектам. Для нас задачей номер один на ближайшее время становится борьба с пусковыми установками баллистических ракет противника.

Эти небольшие объёмы ракет будут заниматься тем, что мы называем охота. Охота или контрракетная, контрбаллистическая борьба по уничтожению именно пусковых установок «Искандеров».

Их, кстати, конечное число, если я не ошибаюсь, по последним данным нашей разведки, где-то порядка 140-150 пусковых установок, Россия может использовать против нас. То есть, в принципе, выбить эти установки — это сложная, но решаемая, но и мы будем этим заниматься.

Поэтому, я не делаю ставку на баллистику в эту осень и зиму как на решающий фактор прекращения этой войны. Это война надолго. Это нужно понимать, и Российская Федерация не находится в том состоянии, когда она вынуждена будет смотреть больше на свои внутренние проблемы, а не на ситуацию на фронте», – заявил Грабский.