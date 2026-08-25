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Коллективный Запад в лице США и Европы пытается сохранить свою гегемонию в мире, но в итоге идут к своему упадку.

Об этом в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дизену заявил известный американский экономист профессор Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы втянуты в войны, по сути, потому что США и Европа полны решимости сохранить свои гегемонистские прерогативы. На протяжении веков так называемый Запад, то есть прежде всего европейские империи, а с конца

XIX века и США, считал, что именно он фактически управляет миром. Господин Бессент, наш министр финансов, который ведет себя как законченный хам, худший из всех, что у нас когда-либо были, по сути, заявляет сегодня в Financial Times: «Мы управляем миром. Мы решаем, кто и что делает. Мы решаем, кто с кем торгует. Мы уничтожим любую страну, какую захотим». Таков образ мыслей. Этот образ мыслей проявляется в ситуации на Украине. Он проявляется в геноциде в Газе. Он проявляется в войне против Ирана», – сказал Сакс.

По его словам, Запад живет иллюзиями.

«Суть этого мышления такова: мы управляем миром. Да, это, конечно, неприятно, что существуют эти досадные претенденты на лидерство — вроде России, Ирана или Китая, которые не хотят, чтобы мы управляли миром, но, по сути, мы им управляем и будем указывать миру, что делать. Таков этот образ мыслей. Это настолько оторвано от реальности, настолько абсурдно и иллюзорно, что диктует определенный курс не только в отношении войны, но и в сфере торговых мер, протекционизма и так далее, который ведет Запад, – не просто к относительному упадку на фоне подъема других регионов, но, возможно, и к серьезному абсолютному упадку», – подчеркнул экономист.

Он добавил, что претензии на гегемонию приводят к росту финансового и долгового бремени, упадку в торговле и разрыву экономических связей по всему миру.