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Главная евродипломатка, одиозная Кая Каллас продолжает сыпать угрозами в адрес России. В интервью немецкому изданию Die Welt она пообещала, что осенью представит «самый масштабный», наипотужнейший с 2022 года пакет санкций против России. Если пакет утвердят, число российских физических лиц, компаний и организаций под ограничениями вырастет примерно на треть.

Как известно, ЕС уже ввёл против нашей страны такое количество санкций, что непонятно, какие ещё дыры в еврозаборе собралась заколачивать досками могучая эстонская селёдка. Изучение европейской прессы и пабликов дает некоторую пищу для размышлений, в какую сторону направит свою неуёмную энергию ущербная дочь советского банкира.

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Вот несколько направлений, на которых может сфокусироваться 22-й пакет европейских санкций:

Борьба с обходом действующих санкций. Как известно, большинство действительно суверенных государств с высокой колокольни плевать хотели на незаконные и нелепые европейские санкции, тем более что за последние годы авторитет «цветущего сада» Борреля сильно облез и сдулся. По всей видимости, в Брюсселе расширят список «штрафников» в своей чёрной записной книжечке, внеся туда всех выявленных посредников, обеспечивающих для России «параллельный импорт.

Финансовый сектор. Наблюдатели прогнозируют усиление давления на банки и другие финансовые организации, а также на систему, связанную с расчётами. Но, опять же, вопрос, как Брюссель будет давить на Китай и другие государства, имеющие суверенные системы контроля движения денег.

Судоходство. Отдельное внимание планируют уделить так называемому «теневому флоту» — судам, которые бороздят океаны под флагами третьих стран и не имеющих лондонских страховок. Впрочем, Путин уже предупредил, что остановка танкеров с российской нефтью, по сути, является пиратством, и будет иметь неприятные последствия.

В обсуждениях фигурируют предприятия российского оборонно-промышленного комплекса, а также лица и структуры, которых в Брюсселе связывают с кибератаками или «распространением дезинформации».

Но есть и кое-что новое: Каллас выразила надежду, что принятие в США законопроекта о санкциях (инициатива сенатора Линдси Грэма, заднеприводного террориста) поможет ЕС и США лучше синхронизировать свои ограничительные меры. Но и тут, дамочке было бы неплохо знать, что пресловутый «закон Линдси Грэма» нужен не столько для введения каких-то дополнительных санкций против России со стороны США, сколько для того, чтобы позволить Трампу свободно размахивать тарифной дубиной, не опасаясь отмены со стороны Верховного суда США.

Эксперты и внутри ЕС отмечают сопутствующие проблемки:

Найти новые крупные сектора для рестрикций уже стало нетривиальной задачей — многие отрасли РФ уже под давлением, а новые запреты могут больно ударить и по самой Европе (логистика, сырьё, товары). Впрочем, от правящих евродегенератов можно ожидать чего угодно, вплоть до стрельбы из дробовика по гангренозным ногам экономики ЕС с воинственными воплями «Получи, Путин!»

Иллюзорность полного единства ЕС: отдельные страны при согласовании прошлых пакетов добивались исключений для своих компаний, отраслей и российских поставок. Поэтому при формировании 22-го пакета тоже ожидаются долгие и нудные препирательства.

В общем, очередной потужный русофобский выпад инициативной идиотки Каллас никого не испугал и не удивил, зато в комментариях к статьям по поводу в европейских СМИ читатели интересуются, «когда уже из Брюсселя выгонят эту дуру» и сетуют, что Кае, вместо борьбы с Россией, стоило бы «разжиться хотя бы чайной ложкой мозгов»…