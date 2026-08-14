Утром цифры в кабинете могут выглядеть спокойно, хотя остаток уже тает, а реклама приводит посетителей без заказов.

В такой ситуации сервис аналитики маркетплейсов становится рабочим окном в происходящее, но смысл показателей раскрывается только при сопоставлении продаж, расходов и движения товара.

Какие показатели действительно объясняют продажи

Аналитика маркетплейсов начинается не с одного графика выручки, а с цепочки действий покупателя. Человек видит товар в выдаче, открывает карточку, изучает условия и оформляет заказ — либо уходит. Показы отражают доступность предложения для аудитории, переходы помогают оценить интерес, а конверсия связывает посещения с заказами. Остатки добавляют ещё одно измерение: рост спроса мало что даёт, если популярная позиция исчезает со склада. Все показатели читаются в одном временном отрезке, иначе недельный всплеск легко сравнить с тихим днём и принять обычное колебание за устойчивую тенденцию.

Одной выручки недостаточно. Она не объясняет, почему заказов стало больше, а сумма после расходов изменилась едва заметно.

Именно здесь появляется юнит-экономика — расчёт доходов и затрат на единицу товара. Продавец сопоставляет цену реализации с комиссией площадки, логистикой, хранением, рекламными расходами и другими подтверждёнными удержаниями. Если состав затрат меняется, старый расчёт перестаёт описывать текущую продажу. Не все заказы переходят в выкуп, поэтому отмены и возвраты рассматриваются отдельно: они могут изменить фактический результат уже после бодрого утреннего графика.

Как отличить сигнал от случайного колебания

На экране виден резкий провал заказов. Курсор движется по линии, в комнате слышен только сухой щелчок мыши, и первая реакция — немедленно снизить цену. Но один день редко раскрывает причину. Провал мог совпасть с окончанием рекламной кампании, изменением остатка или временным снижением показов. Аналитик расширяет период, сравнивает одинаковые дни недели и смотрит, где именно нарушилась цепочка. Если показы сохранились, а переходов стало меньше, внимание смещается к выдаче и предложению. Если посетители приходят, но не оформляют заказ, проверка начинается уже внутри карточки — у цены, условий и доступного варианта товара.

Торопливое действие стирает исходную картину. После одновременной смены цены и рекламы мало кто точно определит, что повлияло на показатель.

Изменения вносят по одному или небольшими связанными группами, оставляя показателю время проявиться. На деле период наблюдения зависит от частоты заказов: товар с редкими продажами нельзя оценивать по такому же короткому отрезку, как позицию с постоянным потоком. Здесь нет универсального числа дней. Важнее набрать сопоставимый объём наблюдений и не смешивать обычный спрос с распродажей либо другим нетипичным периодом.

Как связать рекламу, остатки и ассортимент

Рекламный отчёт сам по себе показывает лишь часть маршрута. Низкая стоимость перехода выглядит привлекательно, однако дешёвый трафик не приносит пользы, если карточка не превращает посещения в заказы. Продавец сопоставляет рекламные расходы с заказами и фактическими продажами, учитывая задержку между переходом и покупкой, если она отражается в доступных данных. Затем взгляд переходит к остаткам. Продвижение товара с малым запасом способно ускорить его исчезновение, после чего карточка теряет накопленный темп именно в момент заметного спроса. Впрочем, избыточный запас тоже связывает деньги и может увеличить расходы на хранение.

Эта связь особенно заметна в ассортименте с похожими товарами. Одна позиция получает показы, другая собирает заказы, а третья удерживает высокий остаток без движения. Простое сравнение выручки скроет различия. Карточки разделяют по функции: источник оборота, растущая позиция, товар с низким спросом или вариант, чьи продажи зависят от сезона. Категории не высечены в камне — статус меняется вместе с данными.

Рабочая проверка начинается с конкретного отклонения: падения конверсии, роста расходов или риска дефицита. Затем продавец фиксирует период, находит изменившийся участок цепочки и проверяет одно объяснение за раз. Едва ли каждый скачок требует вмешательства; иногда достаточно дождаться следующего сопоставимого отрезка, пока на графике не появится ещё одна точка.