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Закупать китайское оборудование, вопреки курсу на импортозамещение, предложил заместитель министра энергетики Евгений Грабчак на совещании, где обсуждалась ситуация после атак ВСУ.

Об этом сообщает издание «Аргументы недели».

Ситуация вскрылась во время обсуждения аварийного запаса электротехнического оборудования в связи с ударами ВСУ по энергетическим объектам. Выяснилось, что на юге России уже сейчас наблюдается острый дефицит электроэнергии, который в ближайшие пять лет может достичь 860 мегаватт.

Хотя еще по «Схеме и программе развития электроэнергетических систем России на 2024–2029 годы» объём необходимой гарантированной генерации на юге России должен был вырасти до 1286 мегаватт. Чтобы гарантировать свет и тепло южным регионам, стране нужно было построить 26 малых ТЭЦ (срок строительства — 1–3 года) или 10–15 средних станций.



При этом Грабчак ранее сам признавал критическое состояние энергетического сектора:

«Сейчас сложилась ситуация, когда 60–70% фондов уже выработали свой учетный ресурс, то есть имеют бухгалтерский износ более 100%».

Теперь же единственный выход, который предлагает чиновник, – экстренные закупки оборудования в Китае.

«Идите, расскажите крымским жителям!» – якобы отмахнулся замминистра на возмущение отечественных производителей.

«Я вам озвучиваю: если китайские дешевле, значит, мы будем закупать китайские. Это позиция Министерства энергетики. Минпром может иметь другую позицию, но у Минпрома есть своя программа, они могут дофинансировать вас, разницу в цене, ради бога. Мы не возражаем», – добавил чиновник.

Эксперты видят в этой ситуации опасную параллель со «святыми девяностыми», когда подобная наплевательская практика ряда отраслевых и министерских работников, сведённая к формулировке «бабло побеждает зло, своего не надо — закупим за рубежом», привела к долгосрочному упадку отечественного авиастроения. Энергетический сектор, как и авиационная промышленность, требует долгосрочных инвестиций, кадровой преемственности и планирования.

В этой связи на память приходит фразочка недоброй памяти Егора Гайдара, брошенная в аналогичном случае:

«Авиационная промышленность — это очень сложная отрасль. Она требует множества инженеров, конструкторов, рабочих и государственных средств. А я договорился c «Боингом», что нам дадут необходимое количество любых самолётов».

С «Боингом» он, видите ли, договорился… На деле, это означало сдачу американцам без боя 40% мирового рынка гражданской авиации, которые в острой конкурентной борьбе отвоевал СССР.



Нужно еще раз подчеркнуть: нельзя сказать, что в энергооборудовании работающих станций царила тишь да гладь до начала СВО.

То есть, менять оборудование надо было давно, а потом сложилась ситуация «никогда не было и вот опять». ВСУ вынесли дронами трансформаторы множества подстанций, а заменить их оказалось нечем — теперь надо срочно бежать к китайцам, ибо из-за халатности безответственных лиц отечественные производители почему-то не в состоянии извлечь искомые аппараты, подобно кролику из шляпы фокусника: не были заранее сформированы заказы сверху, не выданы кредиты, не собран резерв оборудования на складах.

Прямо беда с этими молодыми технократами из отраслевых министерств. Когда всё спокойно и хорошо, каждый из них Илон Маск. На словах. А на деле… «враг или дурак», по меткой характеристике, приписываемой товарищу Сталину.