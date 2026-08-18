«Как до такой жизни мы докатились?». Баку опять вытирает ноги о Россию

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Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело против российских политологов Алексея Чадаева и Семена Уралова, а также соведущего их сетевого ток-шоу «Чистота понимания» Ивана Князева.

Азербайджан обвиняет их в «публичных призывах к терроризму», «призывах против государства» и «разжигании национальной ненависти и вражды».

За несколько часов до этого из России депортировали лишенного российского гражданства главу азербайджанской диаспоры Москвы Бахтияра Гасанова.

Один из «фигурантов» азербайджанского Алексей Чадаев дела оперативно отреагировал на объявление прокуратуры, направив открытое письмо в адрес президента Азербайджана Ильхама Алиева, приложив к нему футболку с надписью «Идею невозможно победить».

«Благодарю Вас за внимание к подкастам «Чистота понимания». Пусть оно и выразилось в несколько странной форме, тем не менее, очевидный факт сохраняющегося единства русскоязычного информационного поля получил очередное подтверждение», – иронично написал Чадаев.

Он напомнил Алиеву, что в азербайджанской тюрьме по-прежнему находятся российские граждане, которых арестовали по надуманному предлогу в ходе прошлогоднего обострения российско-азербайджанских отношений.

В комментарии проекту «Репортеры» Чадаев пояснил, что вызвало бешенство в Баку.

«Ни к чему мы не призывали. Мы просто обсуждали варианты, как именно Азербайджан можно наказать за то хамство, которое он в отношении нас себе позволяет. Это было холодное рациональное обсуждение вариантов. Любых, в том числе, и силовых. Алиев обиделся», – сказал Чадаев.

Он рассказал, что еще до возбуждения в Азербайджане уголовного дела ему поступали звонки от «уважаемых московских людей», которые журили политологов.

Он полагает, что Алиев позволяет себе такие наглые демарши, потому что считает себя наследником советской элиты:

«Такие разговоры маленький Ильхам слышал в детстве на кухне».

Публицист Сергей Мардан считает, что Алиева ждет судьба последнего правителя Бакинского ханства, который в 19-м веке в позором бежал в Персию.

«Как бы сыну члена политбюро ЦК КПСС Алиеву не пришлось ненароком примерить на себя роль хана Гусейн-Кули», – написал Мардан в своем канале.

Политолог Юрий Баранчик признался, что сначала посчитал сообщение об объявлении в розыск трех политологов новостью с юмористического сайта «Панорама».