«Как это вы не против России?» – в Европе не понимают хитрого грузинского нейтралитета

Елена Острякова.  
13.11.2026 13:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 849
 
Грузия, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


В Европе не понимают, что нейтральная позиция Грузии не является пророссийской.

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Об этом швейцарский политолог Паскаль Лоттаз заявил на Тбилисском форуме по нейтралитету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Европе не понимают, что нейтральная позиция Грузии не является пророссийской. Подпишитесь на новости...

«Если кто-то говорит, что нейтралитет Грузии пророссийский, я бы возразил, что он также проевропейский, проамериканский, прокитайский, проиранский, протурецкий. Вы избегаете вовлеченности, чтобы не оказаться втянутыми в одну из этих конфликтных ситуаций, а сохраняете позицию, с которой можете торговать со всеми и иметь позитивные отношения со всеми», – сказал Лоттаз.

По его мнению, на Западе мыслят на основе игры с нулевой суммой и поэтому требуют от Грузии прекратить контакты с Россией.

«Сейчас в Европе мы наблюдаем, как все идеи, особенно в НАТО сводятся к тому, что мы должны победить Россию. Все, что помогает нам победить Россию, хорошо. Все, что не помогает, плохо.

А нейтральная позиция, когда говорят: я не буду вводить санкции, вступать в военный альянс, поставлять оружие, – не поддерживает подход, направленный на борьбу с русскими.

Такой стране скажут: ты не нейтрален, ты нам не помогаешь в достижении нашей главной цели. В этом и заключается проблема нейтральных стран», – сказал Лоттаз.

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English version :: Читать на английском «Как это вы не против России?» – в Европе не понимают хитрого грузинского нейтралитета

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