В Европе не понимают, что нейтральная позиция Грузии не является пророссийской.





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«Если кто-то говорит, что нейтралитет Грузии пророссийский, я бы возразил, что он также проевропейский, проамериканский, прокитайский, проиранский, протурецкий. Вы избегаете вовлеченности, чтобы не оказаться втянутыми в одну из этих конфликтных ситуаций , а сохраняете позицию, с которой можете торговать со всеми и иметь позитивные отношения со всеми », – сказал Лоттаз.

По его мнению, на Западе мыслят на основе игры с нулевой суммой и поэтому требуют от Грузии прекратить контакты с Россией.

«Сейчас в Европе мы наблюдаем, как все идеи, особенно в НАТО сводятся к тому, что мы должны победить Россию. Все, что помогает нам победить Россию, хорошо. Все, что не помогает, плохо.

А нейтральная позиция, когда говорят: я не буду вводить санкции, вступать в военный альянс, поставлять оружие, – не поддерживает подход, направленный на борьбу с русскими.

Такой стране скажут: ты не нейтрален, ты нам не помогаешь в достижении нашей главной цели. В этом и заключается проблема нейтральных стран», – сказал Лоттаз.