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Киевляне покидают столицу, поскольку видят беспомощность украинской ПВО против баллистики и реактивных «Гераней».

Об этом на канале «Politeka» заявил инструктор ВСУ Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что у нас за август сбита всего одна баллистика «Искандер-К», ещё и нет подтверждения, что это было сбитие, – вот это вопрос… Возьмём Киев, закрываются многие предприятия, люди потихоньку начинают из Киева уезжать. Это показывает, что людям хватает того, что они видят – они видят, что ничего в лучшую сторону не меняется. Реактивные «Шахеды» сейчас также не сбиваются. «Шахеды», которые летят по Киеву, ещё несут на себе fpv-дроны дополнительно. И это только у них начинаются все эти разработки», – сокрушался Чёрный.

Что касается реактивных «Гераней», он сказал, что в своём Павлограде не слышал ни одного сбития: «я слышал, как этот «писюн» [P1-SUN] вылетает уже после удара».

Также ВСУшник прокомментировал слухи о том, что Россия собирается наносить удары по киевским мостам через Днепр.

«Всё к тому, что хотят, чтобы Киев не существовал как целостный город, чтобы люди переставали там находиться, жить и верить. Многие говорят – слушай, да Киев не могут защитить, что там про нас? Павлоград, Днепр. Сделать нежизнеспособным этот город. И если люди начнут не доверять жизнь свою, проживая в Киеве, это такой психологический момент. Следующий этап – это недоверие к власти», – тревожился Чёрный.

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