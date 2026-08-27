Украине глупо ассоциировать себя со страной-крепостью, потому что без западных вливаний у этой «фортеци» нет шансов на выживание, а отношения с ближайшими соседями испорчены.

Об этом в эфире радио UA Chicago заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна разграблена, преддефолтная, разрушенная. Ущерб от войны измеряется триллионами, уже даже не миллиардами, триллионами. И при таких условиях, при абсолютно полной зависимости от западных вливаний и западной помощи моделировать свое будущее как полностью самодостаточное, так называемое государство-крепость без союзничества и так далее, это, я вам хочу сказать головой удариться… Когда президент награждает Илона Маска орденом Свободы тем самым подчеркивая, что без его «Старлинков» был бы полный гаплык, а это Америка, USA. Ну какая «фортеця», понимаете?… 21% говорит, вы знаете, Украина будет региональным лидером с соседними государствами, вне НАТО, вне ЕС… А теперь таким людям я хотел бы задать вопрос. Пожалуйста, назовите мне хотя бы одну страну-соседа, с которой Украина не находится на контрах, не передралась, нет конфликтности? Благодаря внешнеполитической деятельности «супермена». Есть ли такие страны? Загибаем пальцы, кто вокруг Украины – со всеми уже есть нюансы, да?», – вопрошал он.