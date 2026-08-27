Какая мы «фортеця»? С соседями разругались, без траншей нам конец – галичанин-русофоб

Анатолий Лапин.  
27.08.2026 16:15
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украине глупо ассоциировать себя со страной-крепостью, потому что без западных вливаний у этой «фортеци» нет шансов на выживание, а отношения с ближайшими соседями испорчены.

Об этом в эфире радио UA Chicago заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине глупо ассоциировать себя со страной-крепостью, потому что без западных вливаний у этой «фортеци»...

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«Страна разграблена, преддефолтная, разрушенная. Ущерб от войны измеряется триллионами, уже даже не миллиардами, триллионами. И при таких условиях, при абсолютно полной зависимости от западных вливаний и западной помощи моделировать свое будущее как полностью самодостаточное, так называемое государство-крепость без союзничества и так далее, это, я вам хочу сказать головой удариться

Когда президент награждает Илона Маска орденом Свободы тем самым подчеркивая, что без его «Старлинков» был бы полный гаплык, а это Америка, USA. Ну какая «фортеця», понимаете?… 21% говорит, вы знаете, Украина будет региональным лидером с соседними государствами, вне НАТО, вне ЕС…

А теперь таким людям я хотел бы задать вопрос. Пожалуйста, назовите мне хотя бы одну страну-соседа, с которой Украина не находится на контрах, не передралась, нет конфликтности? Благодаря внешнеполитической деятельности «супермена». Есть ли такие страны? Загибаем пальцы, кто вокруг Украины – со всеми уже есть нюансы, да?», – вопрошал он.

«Ну какой региональный лидер, если Украина для соседей – достаточно проблемный сосед. Во-первых, из-за войны, из-за близости войны, из-за возможности залетов все тех же дронов и так далее.

Понимаете, это все, это визионерство, оно очень хорошее, это все очень хорошо звучит. Но оно вообще не имеет опоры на реальную геополитику, реальное положение дел и просто на наше положение. Потому что это все хорошо мыслить себя «фортецей», это абсолютно похвально. Но это как в общем случае с войной – воображение одно, самовоображение о себе на самом высоком уровне.

А когда доходишь до практической организации этой цели, то упираешься в самый первый транш, без которого ни один бюджетный человек в Украине не получит зарплату. Вот и вся вам крепость, понимаете?», – подытожил Дроздов.

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English version :: Читать на английском Какая мы «фортеця»? С соседями разругались, без траншей нам конец – галичанин-русофоб

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