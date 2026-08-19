Какие анализы и обследования нужно регулярно проходить у гинеколога

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Отсутствие боли и нарушений цикла не делает профилактические визиты лишними. Некоторые заболевания долго не вызывают заметных симптомов, а часть рисков меняется после начала половой жизни, родов, смены партнера или наступления менопаузы.

Поэтому прием помогает заметить изменения до появления выраженных жалоб, – на консультации гинеколог учитывает возраст, особенности менструального цикла, половую жизнь, беременность, перенесенные заболевания и результаты прежних исследований.

Такая схема защищает от бесконечных обследований без показаний. Например, гормональная панель или ультразвуковое исследование органов малого таза могут быть полезны при жалобах, но не заменяют скрининг шейки матки и не нужны каждой здоровой женщине при каждом посещении.

Что входит в профилактический прием

В начале консультации врач спрашивает о длительности и регулярности цикла, кровотечениях между менструациями, боли, выделениях, контрацепции, беременностях и операциях. Важно сообщить о семейных случаях рака молочной железы, яичников и толстой кишки: такая история может изменить план обследования.

Осмотр наружных половых органов и шейки матки проводят с учетом возраста, жалоб и цели визита. Бимануальное исследование (осмотр матки и придатков руками через влагалище и живот) нужно при боли или подозрении на объемное образование.

На визит полезно взять прежние заключения, результаты цитологии, УЗИ и список лекарств. В календаре цикла важны даты, длительность и необычные кровотечения.

Скрининг шейки матки

Цитологическое исследование (оценка клеток с поверхности шейки матки) позволяет обнаружить предраковые изменения до того, как они начнут беспокоить. В российской программе профилактических осмотров мазок на цитологию предусмотрен женщинам от 18 до 64 лет один раз в три года. После необычного результата интервал определяет врач, и он может быть короче.

В некоторых программах применяют анализ на вирус папилломы человека, или ВПЧ (вирус, отдельные типы которого меняют клетки шейки матки). Его используют отдельно или вместе с цитологией. Положительный результат не означает рак, но требует контроля.

Исследование обычно откладывают при обильной менструации и выраженном воспалении. Перед взятием материала клиника может попросить временно исключить вагинальные средства и половые контакты. Условия зависят от метода.

График меняется после лечения предраковых состояний, при снижении иммунитета и после некоторых операций. Если матка удалена, важно знать, сохранена ли шейка и по какой причине проводилось вмешательство.

Анализы на инфекции

Мазок на флору не является универсальной проверкой на все инфекции, передаваемые половым путем. При риске заражения используют лабораторные методы, которые находят конкретного возбудителя. Материал берут из влагалища или шейки матки, а для части исследований подходят моча и кровь.

Частота зависит от возраста и половой жизни. Регулярное обследование особенно важно при новом партнере, нескольких партнерах, незащищенном контакте, инфекции у партнера или ранее перенесенном заболевании. Во время беременности действует отдельный план, поскольку некоторые инфекции могут повлиять на ее течение и здоровье ребенка.

Обратиться за внеплановой проверкой стоит при необычных выделениях, жжении, язвочках, боли во время секса или мочеиспускания. Отсутствие симптомов инфекцию не исключает. При подтвержденном заболевании врач объяснит, нужны ли обследование партнера и повторный анализ.

Когда нужны УЗИ и гормональные анализы

УЗИ органов малого таза показывает строение матки и яичников, помогает оценить узлы при миоме, кисты и толщину слизистой матки. Оно не заменяет исследование клеток шейки, а ежегодное сканирование без жалоб нужно не всем.

УЗИ назначают при боли, необычном кровотечении, нарушениях цикла, подозрении на образование, бесплодии или для контроля известного состояния. День цикла выбирают по цели исследования.

Анализы на половые гормоны не входят в стандартный ежегодный набор. Их подбирают при нерегулярных менструациях, отсутствии овуляции, признаках избытка мужских гормонов и подозрении на раннюю менопаузу. На результат влияют день цикла, лекарства и беременность.

Онкомаркеры (вещества, уровень которых может меняться при опухолях и других состояниях), включая СА-125, не подходят для общего обследования здоровых женщин на рак яичников. Повышение бывает при доброкачественных состояниях, а нормальный результат не исключает опухоль. Их назначают при конкретных основаниях.

Когда не стоит ждать планового визита

Регулярный календарь рассчитан на период без новых симптомов. Если состояние изменилось, ждать следующего года или срока плановой цитологии не нужно. Жалоба требует отдельной оценки, даже когда недавний профилактический осмотр был нормальным.

Записаться на ближайший прием стоит при кровотечении между менструациями или после секса, стойкой боли, непривычных выделениях, выраженном зуде и заметном изменении цикла. Кровянистые выделения после менопаузы всегда требуют медицинского разбора.

Срочная помощь нужна при резкой сильной боли, обмороке, слабости с холодным потом, обильном кровотечении, высокой температуре на фоне боли или положительном тесте на беременность вместе с односторонней болью и кровянистыми выделениями.

В таких ситуациях обычная запись на профилактический прием может быть слишком поздним маршрутом.

Итог

Полезный график состоит из исследований, способных изменить медицинское решение. Для шейки матки действует установленный интервал скрининга, а инфекции, УЗИ и гормоны проверяют по возрасту, рискам и жалобам.

Сохраненные результаты делают наблюдение точнее. По ним врач видит, когда исследование выполнялось, каким методом и что изменилось, а пациентке не приходится начинать историю заново в каждой клинике.

Если непонятно, что пора повторить, лучше принести прежние документы на профилактический прием и составить личный календарь. При новых симптомах календарь перестает быть главным ориентиром: сначала выясняют причину жалобы, а уже затем возвращаются к плановому наблюдению.