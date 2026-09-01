«Какие такие гендеры?» – русские школьники не поняли детей немецкого политика
Российское среднее образование намного качественнее европейского, потому что уклон делается на точные фундаментальные науки, а не изучение «разновидностей гендеров».
Об этом в интервью журналисту-расследователю Патрику Баабу заявила переехавшая в Россию бывшая депутат от АдГ Ольга Петерсен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Люди учатся всё меньше и меньше. У нас есть школы, где люди даже в третьем классе не умеют правильно читать и писать.
В России всё по-другому. Мои дети плакали первые несколько месяцев, потому что для них было намного тяжелее, с учётом разрыва, который они привезли с собой из Германии.
То, что в России преподают в пятом классе, в Германии часто – в восьмом. Отставание часто на 2-3 года по многим предметам, хотя и не по всем. Мы фактически были вынуждены брать дополнительные уроки, чтобы дети не отставали», – сказала Петерсен.
«В России уровень образования выше по многим предметам, чем в Германии. Здесь другие ценности. В Германии повышенное внимание уделяют тому, чтобы ребёнок знал, как сэкономит на бензине, а в России – тому, чтобы знал физику и математику.
Если, например мои дети говорили, что есть такие и такие гендеры, то русские дети просто не понимали, о чём идёт речь. Не потому, что они необразованные, а потому что они знают, что это лженаука, как в Третьем рейхе. Это псевдонаука, которой не существует, и в России её не преподают», – добавила экс-депутат.
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