Российское среднее образование намного качественнее европейского, потому что уклон делается на точные фундаментальные науки, а не изучение «разновидностей гендеров».

Об этом в интервью журналисту-расследователю Патрику Баабу заявила переехавшая в Россию бывшая депутат от АдГ Ольга Петерсен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди учатся всё меньше и меньше. У нас есть школы, где люди даже в третьем классе не умеют правильно читать и писать.

В России всё по-другому. Мои дети плакали первые несколько месяцев, потому что для них было намного тяжелее, с учётом разрыва, который они привезли с собой из Германии.

То, что в России преподают в пятом классе, в Германии часто – в восьмом. Отставание часто на 2-3 года по многим предметам, хотя и не по всем. Мы фактически были вынуждены брать дополнительные уроки, чтобы дети не отставали», – сказала Петерсен.