Канадский ученый: США превратят Европу в «пушечное мясо» – как ранее Украину

Игорь Шкапа.  
01.09.2026 13:23
  (Мск) , Киев
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Соединенные Штаты уготовили Европе роль «пушечного мяса».

Об этом в эфире видеоблога отставного майора армии США Станислава Крапивника заявил профессор истории Монреальского университета Яков Рабкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Эксперт рассказал, что недавно ознакомился с аналитическим докладом, посвященным последнему саммиту НАТО в Анкаре. С одной стороны, в документе говорится, что действительно наблюдается рост военных расходов и координация военного производства в соответствии со стандартами НАТО, то есть стандартами и США.

«И эта система, похоже, ориентирована в основном на технологии низкого и среднего уровня, тогда как высокие технологии остаются в руках американских корпораций и правительства США.

То есть в некотором смысле европейцам передают производство технологий низкого и среднего уровня и роль «пушечного мяса». Американцы же будут контролировать разведывательные спутники и всё то, без чего ни одна из этих европейских армий не сможет функционировать.

И совсем недавно в немецкий генштаб был назначен американский генерал — он там не просто прикомандирован, а именно интегрирован в структуру. На это стоит обратить внимание. Да, это не единичный случай», – сказал Рабкин.

По его мнению, наблюдается вполне последовательная и потенциально успешная стратегия США по передаче на аутсорсинг производственных процессов низкого и среднего технологического уровня, «по сути, превращающая Европу в своего рода Украину».

«Полагаю, такова общая тенденция, и если она увенчается успехом, если население европейских стран согласится на это (хотя их об этом никто не спрашивал), то замысел может сработать и оказаться гораздо более значимым, чем все эти заявления в соцсети [Дональда Трампа] Truth Social», – считает Рабкин.

English version :: Читать на английском Канадский ученый: США превратят Европу в «пушечное мясо» – как ранее Украину

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