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Западная пропаганда любит твердить, что в российской армии не ценят жизни своих солдат, но это не отвечает действительности.

Об этом в эфире подкаста The Peacemonger заявил профессор военной истории Университета Калгари (Канада) Александр Хилл, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Западные СМИ изображают российские вооруженные силы как совершенно негибкие, особенно когда это выгодно, когда они хотят подчеркнуть шансы Украины на военный успех. Еще совсем недавно они твердили о «мясных штурмах» и тактике «волн живой силы» со стороны русских. Я слишком часто встречал мысль о том, что русские якобы меньше ценят жизни своих детей, чем жители Запада. Это излюбленный штамп. Конечно, это неправда», – сказал Хилл.

По его словам, российская армия ведет себя не так, как многие западные, однако у нее есть определенная модель адаптации.

«Полагаю, на высшем уровне она часто реагирует медленнее. Но когда система настолько централизована… Исторически сложилось так, что русские привыкли эту систему прогибать под себя. Прежде всего, русские привыкли искать к системе особый подход. Особенно в 90-е, когда я там был: считалось само собой разумеющимся, что следовать установленным правилам не обязательно — всегда можно найти способ их обойти», – говорит профессор.

Он отмечает, что на начальном этапе были случаи, когда российские силы пытались с ходу атаковать украинские позиции и оборонительные рубежи.

«Но это не было нормой. И даже если поступали приказы сверху действовать определенным образом, командиры на местах, особенно наиболее компетентные, находили способы выполнить задачу с меньшими потерями личного состава. Довольно быстро, как мне показалось, российские вооруженные силы перешли к тактике штурмовых групп, подобной той, что применялась в схожих обстоятельствах во время Второй мировой войны. Со временем информация о корректировках тактики на низовом уровне доходила до вышестоящего командования. Понимание того, что именно так следует действовать в нынешних условиях — с учетом угрозы беспилотников и прочих факторов — постепенно утвердилось на самом верху, и руководство в итоге согласилось: да, это правильный подход. И, безусловно, именно так действуют сейчас. Этап тактики «живых волн» был весьма кратковременным и не носил повсеместного характера», – подчеркнул эксперт.

Хилл добавил, что ВС РФ «адаптировались к новому способу ведения войны, особенно с учетом активного применения беспилотников».