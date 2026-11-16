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Когда и если Россия остановит движение на всех основных мостах через Днепр, в купе с поражением портов и электрической инфраструктуры, Украина может лишиться возможности снабжать Левобережье.

Об этом на канале журналиста Александра Лазарева заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп грозился Ирану, что в будущем несостоявшемся ударе по Ирану американская авиация уничтожит 38 мостов в Иране. Вся инфраструктура остановится. Ну, Россия с такими угрозами не выступает. Но может быть вариант, что все основные мосты будут не в состоянии пропускать через себя груз. Сколько раз бомбили Южные и Северные мосты в Киеве? Можно их уничтожить. И что тогда будет на Украине? Что будет в Киеве?… Кроме всего прочего… Потому что с Южным и Северным мостом связана ещё одна вещь – все продукты идут по этим мостам с Запада Украины. И тогда, вероятно, можно будет меньше ям [при обесточивании и остановке канализации] вырывать для туалетов. Потому что еды станет меньше, меньше потребностей», – сказал Кедми.

«Железнодорожные инфраструктуры уничтожаются, электрические уничтожаются. Портовые не работают. Осталось ещё немножко – мосты и всё. И как Украина после этого? Как, какие решения гениальные примет Рада, так сказать, при свечах? А во двор они будут выходить по очереди. Потому что в Раде туалеты тоже работать не будут без электричества», – добавил эксперт.

Отметим, что в то же время этой ночью как раз Украина нанесла новый удар по Крымскому мосту.