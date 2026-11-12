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Не только кокаинист Зеленский, но и европейские политики зарабатывают огромные деньги на украинской войне.

Об этом в подкасте «Чистота понимания» заявил политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – это коррупция. Причём коррупция не внутри. Значимая часть денег, выделяемых на поддержку Украины, оказывается потом частично в карманах тех, кто их выделял. Для европейских политиков это прямо дикая удача подвалила. Представьте себе обычного европейского политика. Ты живёшь непростую жизнь. Ты под лупой, ты не можешь себе позволить лишнего. Получаешь очень скромные деньги и на работу ездишь на велосипеде. А тут халява попёрла», – сказал эксперт.

Он напоминает, что любимой темой Запада долгое время была тема «коррупции в России». Чадаев предположил, что верхушка в Брюсселе просто завидовала тому, «как в России дела делаются».

По его мнению, это одна из главных причин, почему европейские политики не желают останавливать войну на Украине.