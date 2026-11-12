«Халява попёрла». Почему останавливать войну не хочет не только Зеленский

Игорь Шкапа.  
12.11.2026 11:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1794
 
Война, Дзен, Политика, Украина


Не только кокаинист Зеленский, но и европейские политики зарабатывают огромные деньги на украинской войне.

Об этом в подкасте «Чистота понимания» заявил политолог Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Не только кокаинист Зеленский, но и европейские политики зарабатывают огромные деньги на украинской войне....

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«Украина – это коррупция. Причём коррупция не внутри. Значимая часть денег, выделяемых на поддержку Украины, оказывается потом частично в карманах тех, кто их выделял.

Для европейских политиков это прямо дикая удача подвалила.

Представьте себе обычного европейского политика. Ты живёшь непростую жизнь. Ты под лупой, ты не можешь себе позволить лишнего. Получаешь очень скромные деньги и на работу ездишь на велосипеде.  А тут халява попёрла», – сказал эксперт.

Он напоминает, что любимой темой Запада долгое время была тема «коррупции в России». Чадаев предположил, что верхушка в Брюсселе просто завидовала тому, «как в России дела делаются».

По его мнению, это одна из главных причин, почему европейские политики не желают останавливать войну на Украине.

«И не потому, что очень хотим воевать, а очень хотим заработать», – резюмировал Чадаев.

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English version :: Читать на английском «Халява попёрла». Почему останавливать войну не хочет не только Зеленский

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