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Служба безопасности и агентство военной разведки Молдовы опубликовали исследование «Колбасна: отделяя миф иреальность», в котором речь идет о крупнейшем складе советских боеприпасов в Восточной Европе, расположенном в Приднестровье.

Директор агентства военной разведки Раду Кушляну уверяет, что на складах находится 14 тыс. тонн боеприпасов, а не 21 тысяча тонн, как считалось ранее. При этом 2800 тонн представляют собой взрывной заряд.

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«Я хотел бы остановиться на утверждении, что взрыв в Колбасне будет иметь силу ядерной бомбы, сравнимую с Хиросимой. Это утверждение взято из исследования 2005 года. Наш отчёт ясно показывает, почему это сравнение является ложным», – заявил директор службы безопасности Александр Мустяцэ.

А поскольку Хиросимы не будет, и запасы вооружений могут быть ликвидированы на месте индустриальным методом, то Россия должна вывести свои войска с левого берега Днестра, потребовал он.

Естественно, молдавское гестапо обвинило власти Приднестровья и России в искусственном нагнетании опасности. Однако их выводы в Молдове никого не успокоили.

Независимый депутат молдавского парламента Василий Тарлев заявил, что не верит в отчет спецслужб. К нему присоединился даже провластный эксперт Валерий Паша.

«Возникает простой вопрос: откуда разведка взяла эти данные? Кто физически пересчитал боеприпасы? Кто проверил их состояние и номенклатуру? Был ли доступ на сам склад? Еще в 2006 году молдавское министерство реинтеграции прямо заявляло: реальное содержимое складов неизвестно, а достоверных данных о количестве и номенклатуре боеприпасов нет, поскольку международная инспекция не имела доступа к складам. Если такой проверки не было, то перед нами не инвентаризация, а расчётная оценка разведки», – пишет оппозиционный депутат Богдан Цырдя.

«На человеческом языке: что будет, если долбануть сверху по складу? В то время как главы ведомств ходили в школу, мы уже слышали все это на пресс-конференциях ОБСЕ. Раньше говорили, что снесет к чертям все на расстоянии 40-50 км. Сегодня – что пострадает инфраструктура в радиусе максимум 10 км», – написала журналист Елена Пахомова.

Ряд наблюдателей полагает, что молдавские власти продолжают искать возможность передать боеприпасы с Колбасни Украине. О такой необходимости на протяжении 2025 – 2026 годов твердил посол Украины в Молдове Паун Роговей, угрожая военным вмешательством «в случае провокации».

Бывший президент Молдовы Игорь Додон заподозрил в заговоре украинского узурпатора Владимира Зеленского и президентку с румынским паспортом Майю Санду, накануне побывавшую в Киеве.