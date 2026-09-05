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С конца августа Россия наносила по Киеву удары такой интенсивности, какой не было за всё время войны.

Об этом заявил основатель мобильного госпиталя ВСУ Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы привыкли к очень комфортной жизни. Ты заходил во время войны в среднего типа супермаркет. Там были все: осьминоги, которые в Украине в принципе не живут, хамон, прошутто и другие вещи, названий которых я даже не знаю. И, наверное, сортов, как минимум, 100 вина и еще сортов 100 крепких напитков», – сказал Друзенко, отметив, что теперь полки опустели.

По его словам, «Украина вела очень сытую войну на деньги сначала коллективного Запада, а на сегодня – Европы».

«А вот то, что по Киеву сейчас фактически круглосуточно летят «Шахеды», врезаются в дома, врезаются в склады, в железнодорожные дороги, то это действительно новая реалия, потому что я даже сначала большой войны не помню такой интенсивности. То есть какой-то технологический прорыв русских мы упустили», – грустит ВСУшник.

Среди его знакомых много тех (особенно матери с детьми), кто либо думают, либо уже выезжают за границу.