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То и дело раздающиеся призывы властей к украинцам выезжать накануне зимы из городов, в том числе из столицы, обусловлены тем, что власти не в состоянии организовать эвакуацию населения.

Об этом в эфире видеоблога «Политэксперт» заявил глава Союза потребителей коммунальных Услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто из Киева никого эвакуировать не будет. На сегодня власть, хоть местная, хоть районная власть – не готова ни организационно, ни системно. Они не готовы к тому, чтобы организовать массовый выезд людей из города», – сказал Попенко.

Он не понимает, почему только в этом году власти Киева начали составлять списки наименеее социально защищенных людей, которых нужно эвакуировать.

По его словам, только в Дарницком районе насчитывается порядка 400 тысяч населения, из которых надо будет вывезти, минимум, 80 тысяч людей социально уязвимых категорий.

«В одном автобусе 50 человек. Да, конечно, это нереально. Больше не надо считать. Мне кажется, это элементарная математика, которую явно видно, все знают, сколько дней нужно, чтобы организовать, сколько нужно автобусов и сколько дней нужно, чтобы вывести эти 80 тысяч людей. Пускай не 80, пускай 40 тысяч. Нужно 800 автобусов. В каждом автобусе должен быть, как минимум, один социальный работник и одна медсестра, потому что это дети, пенсионеры. Кому-то плохо, какое-то давление поднялось, ещё что-то», – говорит глава Союза потребителей коммунальных услуг.

По его словам, провести такого рода эвакуацию может лишь небольшой населенный пункт.