Киевлянам приходят платёжки за тепло, которого они не получали и никогда уже не получат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на то, что часть зимы киевляне просидели без теплоснабжения, сейчас им приходят крупные платёжки.

Об этом на заседании Верховной рады заявил укро-депутат Мыкола Папиев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сейчас массово обращаются граждане Украины, особенно жители города Киева. Президент Украины в январе дал поручение правительству, чтобы не начислялись коммунальные платежи людям за те услуги, которые не предоставляются. В Киеве не подавалось тепло в многоквартирные дома в январе. Сейчас, в июне, Киевтеплоэнерго массово насчитало киевлянам и прислало платежи за то тепло, которое не поставлялось в январе», – сказал Папиев.

«Там приходят счета по 3, по 5, по 7 тысяч гривен. Это что творится? То есть вы абсолютно сейчас подставляете Президента? Или вам надо в Монако квартиры меблировать или что-то в этом роде. Объясните, почему вы выставили людям платежи за услуги, которые вы не предоставила? Тепла не было в Киеве в январе», – возмущался укро-депутат.

Однако премьер-министр не дала чёткого ответа: лишь попросила адреса, по которым пришли платёжки, и пообещала «позже разобраться».