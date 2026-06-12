Киевлянам приходят платёжки за тепло, которого они не получали и никогда уже не получат
Несмотря на то, что часть зимы киевляне просидели без теплоснабжения, сейчас им приходят крупные платёжки.
Об этом на заседании Верховной рады заявил укро-депутат Мыкола Папиев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Сейчас массово обращаются граждане Украины, особенно жители города Киева. Президент Украины в январе дал поручение правительству, чтобы не начислялись коммунальные платежи людям за те услуги, которые не предоставляются.
В Киеве не подавалось тепло в многоквартирные дома в январе. Сейчас, в июне, Киевтеплоэнерго массово насчитало киевлянам и прислало платежи за то тепло, которое не поставлялось в январе», – сказал Папиев.
«Там приходят счета по 3, по 5, по 7 тысяч гривен. Это что творится? То есть вы абсолютно сейчас подставляете Президента?
Или вам надо в Монако квартиры меблировать или что-то в этом роде. Объясните, почему вы выставили людям платежи за услуги, которые вы не предоставила? Тепла не было в Киеве в январе», – возмущался укро-депутат.
Однако премьер-министр не дала чёткого ответа: лишь попросила адреса, по которым пришли платёжки, и пообещала «позже разобраться».
English version :: Читать на английском Киевлянам приходят платёжки за тепло, которого они не получали и никогда уже не получат
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: