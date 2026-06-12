Киевлянам приходят платёжки за тепло, которого они не получали и никогда уже не получат

Вадим Москаленко.  
12.06.2026 23:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 241
 
Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика коллапса


Несмотря на то, что часть зимы киевляне просидели без теплоснабжения, сейчас им приходят крупные платёжки.

Об этом на заседании Верховной рады заявил укро-депутат Мыкола Папиев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на то, что часть зимы киевляне просидели без теплоснабжения, сейчас им приходят крупные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сейчас массово обращаются граждане Украины, особенно жители города Киева. Президент Украины в январе дал поручение правительству, чтобы не начислялись коммунальные платежи людям за те услуги, которые не предоставляются.

В Киеве не подавалось тепло в многоквартирные дома в январе. Сейчас, в июне, Киевтеплоэнерго массово насчитало киевлянам и прислало платежи за то тепло, которое не поставлялось в январе», – сказал Папиев.

«Там приходят счета по 3, по 5, по 7 тысяч гривен. Это что творится? То есть вы абсолютно сейчас подставляете Президента?

Или вам надо в Монако квартиры меблировать или что-то в этом роде. Объясните, почему вы выставили людям платежи за услуги, которые вы не предоставила? Тепла не было в Киеве в январе», – возмущался укро-депутат.

Однако премьер-министр не дала чёткого ответа: лишь попросила адреса, по которым пришли платёжки, и пообещала «позже разобраться».

Метки: ,

English version :: Читать на английском Киевлянам приходят платёжки за тепло, которого они не получали и никогда уже не получат

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить