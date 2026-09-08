Киевляне разбегаются кто куда из столицы – под весёлый гогот Зе-банды
Жители Киева начинают постепенно эвакуироваться из украинской столицы, потому что понимают: украинское руководство договариваться о мире не будет.
Об этом на канале «MayiakUA» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» террорист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я вижу, как все больше и больше киевлян тихонько вывозят семьи. Кто на запад страны, кто за границу с друзьями, близкими. Но люди постепенно покидают Киев.
Те люди, которые 5 лет фактически сидели в Киеве, верили, что этот ад остановится, что будут изменения, что страна будет жить. И теперь понимают, что ради детей они должны оставить столицу. Взрывы, удары… Остановки нет», – сказал Мосийчук.
Он возмутился, что в это же время узурпатор Зеленский и его шайка весело шутят и смеются на переговорах со своими западными спонсорами.
«Украинцы должны видеть лицо киевского режима, тех, кто со стороны Киева ради своего обогащения не хотят останавливать эту войну. Как они ржут, как они смеются на переговорах о мире.
Какой мир, он им не нужен! У них семьи за границей, их ничего не связывают с Украиной – Умерова, Арахамию, Зеленского. Это лицо – оскал этой партии войны», – добавил укро-националист.
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