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Жители Киева начинают постепенно эвакуироваться из украинской столицы, потому что понимают: украинское руководство договариваться о мире не будет.

Об этом на канале «MayiakUA» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова» террорист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я вижу, как все больше и больше киевлян тихонько вывозят семьи. Кто на запад страны, кто за границу с друзьями, близкими. Но люди постепенно покидают Киев. Те люди, которые 5 лет фактически сидели в Киеве, верили, что этот ад остановится, что будут изменения, что страна будет жить. И теперь понимают, что ради детей они должны оставить столицу. Взрывы, удары… Остановки нет», – сказал Мосийчук.

Он возмутился, что в это же время узурпатор Зеленский и его шайка весело шутят и смеются на переговорах со своими западными спонсорами.