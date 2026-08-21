Украина получает огромные деньги от Запада, но не в состоянии их использовать для победы в войне, поскольку власть озабочена мародерством и грабежом населения.

Об этом в эфире латвийского видеоканала «И грянул Грэм» заявил экс-заместитель главного архитектора Киева, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гость эфира, отвечая на вопрос о перспективах войны, фактически признал, что на поле боя Украине ничего не светит, если только не уйдет из жизни Владимир Путин, предложив «кончать его как-то по-другому».

«Вот если бы Моссаду дали 170 миллиардов. Я говорил с ребятами из синагоги. Говорят: «Послушайте, ЦАХАЛу и Моссаду дайте 170 миллиардов, которые вы просрали, извините, на фиктивных мерах, недоснарядах, недодронах. Ведь они бы вырезали аж до Воронежской области там всех», – пересказал Глеба.

Он пожаловался на эффективность украинских ракет «Фламинго».