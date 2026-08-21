Киевский архитектор: «Дайте Израилю 170 миллиардов – вырежут всех до Воронежской области»
Украина получает огромные деньги от Запада, но не в состоянии их использовать для победы в войне, поскольку власть озабочена мародерством и грабежом населения.
Об этом в эфире латвийского видеоканала «И грянул Грэм» заявил экс-заместитель главного архитектора Киева, член Украинской академии архитектуры Виктор Глеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Гость эфира, отвечая на вопрос о перспективах войны, фактически признал, что на поле боя Украине ничего не светит, если только не уйдет из жизни Владимир Путин, предложив «кончать его как-то по-другому».
«Вот если бы Моссаду дали 170 миллиардов. Я говорил с ребятами из синагоги. Говорят: «Послушайте, ЦАХАЛу и Моссаду дайте 170 миллиардов, которые вы просрали, извините, на фиктивных мерах, недоснарядах, недодронах. Ведь они бы вырезали аж до Воронежской области там всех», – пересказал Глеба.
Он пожаловался на эффективность украинских ракет «Фламинго».
«Ну да, одно поражение в году. Все пляшут, танцы с бубнами… Кому? Как это всё рассказать? Весь офис президента на Банковой русскоговорящий, может, нас слышат, может, они просто по-украински не понимают. Может, мы с вами достучимся? Посмотрите расследование НАБУ. Мародерят, просто грабят. Что с этим делать. Как это побороть? И при этом хоронят Коновальца, проводника ОУН. Как это в голове у них всё уживаться, я не понимаю. И мародёрство, и героизм, и какой-то историзм. Непонятно», – жалуется архитектор.
English version :: Читать на английском Киевский архитектор: «Дайте Израилю 170 миллиардов – вырежут всех до Воронежской области»