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Ситуация с ударами по киевским мостам приближается к критической.

Об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил бывший зам главного архитектора Киева Виктор Глеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бортник спросил, сможет ли Россия нанести киевским мостам ущерб, сопоставимый с последствиями ударов по Крымскому мосту.

«Всегда призываю, цитируя классика: готовиться надо к худшему, а надеяться на лучшее. Все может быть, поверьте, если нам отключат все, в том числе навигационные разведданные, по которым наша система ПВО работает, то, конечно, мы даже не увидим, как «тушка» взлетает с ракетами. Поэтому здесь пока не надо ссориться с нашими американскими партнерами, французскими, немецкими и другими. Все-таки нам помогают стратегически хотя бы видеть», – сказал Глеба.

При этом он признает, что украинские мосты тоже серьезно пострадали, но считает, что это пока не катастрофа, поскольку движение по ним восстанавливают.

Бортник же заметил, что так и не смогли восстановить движение поездов метро через Днепр, что является самым главным для жителей левого берега.