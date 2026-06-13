Киевский эксперт: Россия выжидает время для болезненного удара по нам

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На Украине «захлебываются от умиления» по поводу ударов по Крыму, забывая, что вскоре для России наступит подходящий момент, чтобы добить уцелевшую с зимы украинскую энергетику.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас как-то с тёплым временем года позабыли о том, что и в июле начинается пик потребления электроэнергии. Говорят, что несколько гигаватт может возникнуть дефицит электроэнергии. Вот такой момент, когда ударить в июне, чтобы проблему ощутили в июле – вполне рабочий вариант. Поэтому, точек уязвимости не только у России, но и у нас хватает. У нас сейчас все захлёбываются от умиления эффективности «мидлстрайк» – детище компании Эрика Шмидта «Хорнет». Да, действительно эффективный девайс с искусственным интеллектом, с технологией «Старлинк» 150—200 км. Но и у нас, смотрите, под Павгоградом, заправочка сожжена, в Харьковской области, аналогично в Херсонской выносятся заправки. И явно создаётся такая зона отчуждения, когда и транспорт, и АЗС в прифронтовых регионах становятся объектами ударов, и это по всей линии фронта происходит», – заявил Золотарев.

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