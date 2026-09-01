Киевский политолог: «Начинаются системные проблемы. Забудьте о поездах и найдите корыто под ж…пу»
Украина погружается в системный логистический коллапс.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный Россией в розыск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Начинаются проблемы системные, связанные с ударами по сети, и они не могут не возникнуть, потому что то же самое произойдёт с «Укрзализныцей», тоже системно бьют россияне по локомотивам. И, естественно, это будет иметь свои последствия – мы сможем меньше перевозить грузов. Товарные объёмы у нас же большие по «Укрзализныци» перевозятся, и это будет иметь своим следствием определённые серьёзные логистические проблемы», – сказал Романенко.
Он уничижительно высказался о призывах власти к обществу больше ездить общественным транспортом, отметив, что сегодня лучше иметь хоть какой-то личный транспорт.
«И если у вас нет какого-то хотя бы «корыта» под жопой, чтобы можно было сесть, семью перевозить куда-то или добираться до ближайших локаций, где можно купить продукты или что-то нужное, то озаботьтесь этим, потому что лишним точно не будет, потому что идёт, мы видим, валами идут проблемы системные, и этих проблем будет только больше», – предупреждает Романенко.
English version :: Читать на английском Киевский политолог: «Начинаются системные проблемы. Забудьте о поездах и найдите корыто под ж…пу»