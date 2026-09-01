Украина погружается в системный логистический коллапс.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный Россией в розыск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Начинаются проблемы системные, связанные с ударами по сети, и они не могут не возникнуть, потому что то же самое произойдёт с «Укрзализныцей», тоже системно бьют россияне по локомотивам. И, естественно, это будет иметь свои последствия – мы сможем меньше перевозить грузов. Товарные объёмы у нас же большие по «Укрзализныци» перевозятся, и это будет иметь своим следствием определённые серьёзные логистические проблемы», – сказал Романенко.

Он уничижительно высказался о призывах власти к обществу больше ездить общественным транспортом, отметив, что сегодня лучше иметь хоть какой-то личный транспорт.