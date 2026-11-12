Киевский режим надеется пограбить миллионы мигрантов, завезённых на место украинцев – Гнап
На Украине созданы все предпосылки для массового завоза в страну мигрантов.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший ВСУшник, один из «рупоров» Евромайдана Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Финансирование от ЕС закончится рано или поздно. Не только потому, что деньги имеют свойство заканчиваться, а потому что тотально сейчас начнут приходить к власти политические силы, выступающие против финансирования Зеленского и компаний.
Украинские власти понимают прекрасно, что этот праздник расточительства, этот пир – скоро закончится. И за счет чего жить? Тогда придется грабить украинское население, которое безумными темпами сократилось. Если еще и границы придется открывать после войны, еще много украинцев выедет.
Природа не терпит пустоты, и этот вакуум надо кем-то, закрывать, тогда будут завозить сюда мигрантов массово. Особенно когда война закончится», – считает Гнап.
По его словам, власть будет заинтересована в мигрантах, поскольку появятся новые возможности для обогащения, в частности на выдаваемых разрешениях на въезд.
«Они при этом на пенсии не претендуют, права голоса нет. Вообще идеально. Почему нет? Поэтому все предпосылки для массового завоза мигрантов украинским государством, украинскими властями созданы», – резюмировал Гнап.
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