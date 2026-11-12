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На Украине созданы все предпосылки для массового завоза в страну мигрантов.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший ВСУшник, один из «рупоров» Евромайдана Дмитрий Гнап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Финансирование от ЕС закончится рано или поздно. Не только потому, что деньги имеют свойство заканчиваться, а потому что тотально сейчас начнут приходить к власти политические силы, выступающие против финансирования Зеленского и компаний. Украинские власти понимают прекрасно, что этот праздник расточительства, этот пир – скоро закончится. И за счет чего жить? Тогда придется грабить украинское население, которое безумными темпами сократилось. Если еще и границы придется открывать после войны, еще много украинцев выедет. Природа не терпит пустоты, и этот вакуум надо кем-то, закрывать, тогда будут завозить сюда мигрантов массово. Особенно когда война закончится», – считает Гнап.

По его словам, власть будет заинтересована в мигрантах, поскольку появятся новые возможности для обогащения, в частности на выдаваемых разрешениях на въезд.