ТЦК и полиция получили письменное разрешение от вышестоящего начальства проводить обыски в квартирах и домах в поисках «уклонистов».

Об этом на заседании Верховной рады заявил бывший спикер парламента, разругавшийся с Зеленским его экс-подельник Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Разумков утверждает, что ТЦК руководствуются указом киевского коменданта, который содержит следующий текст:

«Уполномочить личный состав такого-то Управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, уполномоченных на проведение проверки документов лиц, граждан, одежды, вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан во время обеспечения мероприятий проведения режима военного положения ».

«То есть он дает незаконные команды ТЦК и Нацполу заходить к вам домой и проводить обыски. По-другому это трактовать просто невозможно.

И фактически своими действиями он толкает и Нацпол, и тех, кто служит в ТЦК, на нарушение закона. И так доверия нет к органам власти сегодня, а таким образом он людей подводит еще и под статью…

Теневой бюджет ТЦК в год составляет около 3 миллиардов евро. Никто не хочет закрыть эту лавочку, и дальше будет заниматься таким беззаконием», – пояснил Разумков.