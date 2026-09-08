Кишинев попытался перебить видео с молдавским террористом – аудиозаписью «азербайджанского шпиона»

Елена Острякова.  
08.09.2026 21:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Диверсии, Молдова, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Молдова взбудоражена сегодняшним сообщением СК РФ о задержании в Астраханской области 21-летнего молдавского гражданина, который совершил вооруженное покушение на генерал-майора ВКС РФ Николая Варпаховича. Николае Кочу выстрелил в него по меньшей мере шесть раз.

Молдаванина завербовали, когда от находился на Украине через «Телеграм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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Он согласился совершить убийство за $70 тыс. В Россию Кочу въехал через Эстонию.

«Сказали мне купить большой шлем, который как мотоциклетный. Я из сумки достал пистолет и стрелял просто как на автомате. Даже не смотрел — где, куда стрелял», – рассказал Николае на допросе.

Молдавские эксперты возложили ответственность за инцидент на русофобские власти.

«То, что молодой человек без всякого IQ согласился и на такую “работу” – это (еще один) примечательный показатель “успехов” движения Молдовы по европейскому пути.

Но дело не только в этом. Этот юный гражданин Молдовы верил в то, что русских можно убивать – и на этом можно заработать.

Откуда у него такая убежденность? От общей морально-психологической и идеологической атмосферы, насаждаемой кишиневской властью», – написал в своем тгк молдавский политолог Дмитрий Чубашенко.

«Никогда за 200 лет подряд не было из Молдавии. Почему они десятками расцвели именно во время ПАС, объяснять не надо», – констатирует политический аналитик Валерий Осталеп.

Официальный Кишинев никак не прокомментировал казус Кочу. Только директор службы безопасности Молдовы Александру Мустецэ заявил, что все больше и больше молдаван вербуют в Telegram для диверсионной деятельности за пределами страны, в частности, на Украине.

Чтобы как-то перебить позорную историю про молдавского террориста, правоохранительные органы Молдовы выкатили информацию про задержание 49-летнего уроженца Азербайджана, который якобы шпионил в пользу России.
Сообщается, что мужчина прошел подготовку на территории Украины и получил задание заснять военные объекты США в Молдове. В доказательство приводится аудиозапись, в которой азербайджанец называет американцев «полосатыми».

Синхронно с молдавской выступила румынская госбезопасность, которая сообщила, что «предотвратила совершение диверсии на территории страны с участием российского гражданина». Диверсия заключалась в фото- и видеофиксации центров связи НАТО.

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