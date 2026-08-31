Появление русскоязычного перевода монографии Чжан Сюэбина «Что представляет собой путь социализма с китайской спецификой», выпущенного Издательством СПбГЭУ в 2026 году на основе оригинального издания издательства China Intercontinental Press, является заметным событием для отечественной синологии и читателей, интересующихся современными глобальными процессами. В условиях, когда информационное пространство нередко насыщено упрощёнными или идеологизированными трактовками китайского развития, данное издание предоставляет возможность обратиться к первоисточнику — к тому, как сами китайские исследователи осмысляют свой исторический путь. Книга служит полезным инструментом для российского читателя, позволяя преодолеть барьеры вторичных интерпретаций и познакомиться с аутентичным интеллектуальным дискурсом КНР.

Заслуга автора заключается в системном и исторически обоснованном подходе к предмету исследования. Чжан Сюэбин показывает, что социализм с китайской спецификой не возник одномоментно как догматическая схема или результат заимствования зарубежных моделей, а стал итогом длительной эволюции, укоренённой в национальной истории. Автор выстраивает нарратив преемственности, начиная с периода после Опиумных войн, через социальные эксперименты и достижения эпохи Мао Цзэдуна, заложившие основы независимости, вплоть до политики реформ и открытости при Дэн Сяопине. Такой подход позволяет увидеть в современном Китае цивилизацию, которая через череду испытаний выработала собственную модель развития.

Научную и практическую ценность представляет анализ синтеза социалистических принципов и рыночных механизмов. В книге показано, как китайское руководство, опираясь на марксистскую методологию, создало экономическую модель, адаптированную к национальным условиям. Подробно раскрывается содержание концепций общества «сяокан» (средней зажиточности) и китайской модернизации, которые рассматриваются как конкретные целевые ориентиры социальной политики и долгосрочной стратегии. Для российского читателя этот опыт значим тем, что подтверждает: устойчивое развитие достижимо через адаптацию универсальных идей к собственной цивилизационной специфике и сохранение государственного суверенитета, а не через копирование чужих образцов.

Стоит отметить качество русского перевода, который передаёт стилистику и терминологическую точность оригинала. Переводчикам удалось сохранить академическую строгость и сделать сложные теоретические построения доступными для русскоязычной аудитории. Книга функционирует как научный источник для специалистов и просветительское чтение для широкого круга читателей, помогая осмыслить причины экономической динамики и социальной стабильности КНР без излишней идеализации или скепсиса. Издание вносит вклад в гуманитарный диалог между Россией и Китаем, предлагая фактологически выверенную основу для взаимопонимания.