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Украинские комментаторы, которые «зубоскалят и издеваются» по поводу обрушения Крымского моста, делают это с безопасного расстояния. Тем же, кто остался в Киеве, тревожно из-за неизбежного ответа России.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ответные удары должны быть ощутимы – в первую очередь, по тем, кто наносит удары по нашим мостам, то есть, это по местам производства, по местам хранения, запуска, дальнобойных средств поражения, по железнодорожным узлам. Это, в принципе, то, чем мы занимаемся в ежедневном режиме. Сводки публикуются каждое утро», – напомнил Коц.

«Сегодня в одном эфире мне говорят: «Вот, украинцы зубоскалят, издеваются, хохочут». Мне кажется, несколько путают некоторые эксперты украинцев, которые сидят в соцсетях откуда-нибудь из Польши, с теми украинцами, которые пешочком в пасмурное утро идут через Северный мост, побитый, засыпанный бетонной крошкой, железным каким-то месивом. Мне кажется, они о Крымском мосте в этот момент в последнюю очередь думают. Или те, кто стоят в многокилометровых глухих пробках, мне кажется, тоже они не поражению Крымского моста в этот часы радуются. Там уже задаются вопросом: «Зачем?» Я помню видео, выходила женщина из Одессы, которая обращалась к Зеленскому, когда тот объявил «сорокадневную операцию», и она говорила: «Зеленский, что ты делаешь? Ты отправляешь им одну ракету, они отвечают десятью!». Мы, говорит, получаем всё намного больше», –добавил военкор.

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