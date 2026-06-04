Командир украинских дронщиков: «В этом году потеряли людей столько, сколько за все предыдущие»

Игорь Шкапа.  
04.06.2026 17:36
  (Мск) , Киев
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Среди операторов украинских БПЛА существенно по сравнению с прежними периодами возросли потери.

Об этом в эфире видеоблога издания «Украинская правда» заявил экс-депутат Верховной рады, а ныне командир отряда беспилотников ВСУ Егор Соболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Среди операторов украинских БПЛА существенно по сравнению с прежними периодами возросли потери. Об этом...

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Ведущая обратила внимание, что Россия начала активную охоту на операторов украинских дронов и «выбила много наших крутых команд».

Ее собеседник признает, что в его подразделении потери резко возросли.

«Для меня это очень больно. Я всегда гордился, что у нас минимальные потери, и считал, что это одна из заслуг, по которой нужно оценивать каждого командира, сколько ты убил и сколько потерял. Важная пропорция, которая должна быть лучшей. Но в этом году наше подразделение потеряло столько людей, сколько за все предыдущие годы. И я вижу, что потери растут у всех», – печалится укро-дронщик.

По его словам, причиной этой динамики стало увеличение килл-зоны, в результате чего операторы дронов намного в большей опасности.

«И чем скорее мы их оттуда заберем, тем больше людей сохраним», – рассуждает Соболев.

Ранее военный пропагандист, а ныне командир взвода БПЛА Юрий Бутусов признал, что ВСУ несут большие потери от русских дронов, о чем умалчивает украинская сторона.

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English version :: Читать на английском Командир украинских дронщиков: «В этом году потеряли людей столько, сколько за все предыдущие»

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