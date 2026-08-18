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Военнослужащие в украинской армии чувствуют себя крепостными, более того – в тылу они не видят позитивного к себе отношения со стороны общества.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил Петр Кузик, командир националистического батальона «Свобода», сформированного из членов одноименной партии, запрещенной в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Огромный кластер людей солдатской судьбы незащищенный находится под глупым влиянием восприятия своей судьбы», – вещал Кузик.

По его словам, зачастую командир «воспринимает солдат как крепостных, с соответствующим отношением».

«К сожалению, такие еще подразделения есть, соответственно, эти люди нуждаются в защите. Боевики, состоявшиеся в пехотных боях, мне кажется… Я всегда шутил, что очень не люблю, когда мой солдат мне жалуется на какого-нибудь чиновника. И наоборот – очень люблю, когда чиновники жалуются мне на моих солдат, потому что человек, реально состоявшийся в боях, в защите нуждается, от него надо защищать этих смурфиков», – говорит укро-комбат.

При этом он признает, что в армии «есть большие категории людей, с которыми поступают несправедливо».

«Я даже скажу, что в течение почти пятого года этой войны сталкивался неоднократно с тем, что разным образом разъяснял, что солдат имеет не только обязанности, а и права, причем гарантированные законом о военной службе и конституцией. И приходилось, я вам прямо скажу, иногда вести разъяснительную работу не всегда словами», – похвастался националист драками с чиновниками.

Недоволен он и отношением к военным в тылу, поделившись подробносятми своих визитов в Киев.