Комбат-нацист негодует: «Украинцы не демонстрируют восторг при встрече со мной»
Военнослужащие в украинской армии чувствуют себя крепостными, более того – в тылу они не видят позитивного к себе отношения со стороны общества.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил Петр Кузик, командир националистического батальона «Свобода», сформированного из членов одноименной партии, запрещенной в РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Огромный кластер людей солдатской судьбы незащищенный находится под глупым влиянием восприятия своей судьбы», – вещал Кузик.
По его словам, зачастую командир «воспринимает солдат как крепостных, с соответствующим отношением».
«К сожалению, такие еще подразделения есть, соответственно, эти люди нуждаются в защите. Боевики, состоявшиеся в пехотных боях, мне кажется… Я всегда шутил, что очень не люблю, когда мой солдат мне жалуется на какого-нибудь чиновника. И наоборот – очень люблю, когда чиновники жалуются мне на моих солдат, потому что человек, реально состоявшийся в боях, в защите нуждается, от него надо защищать этих смурфиков», – говорит укро-комбат.
При этом он признает, что в армии «есть большие категории людей, с которыми поступают несправедливо».
«Я даже скажу, что в течение почти пятого года этой войны сталкивался неоднократно с тем, что разным образом разъяснял, что солдат имеет не только обязанности, а и права, причем гарантированные законом о военной службе и конституцией. И приходилось, я вам прямо скажу, иногда вести разъяснительную работу не всегда словами», – похвастался националист драками с чиновниками.
Недоволен он и отношением к военным в тылу, поделившись подробносятми своих визитов в Киев.
«Не успевал форму снять, я прямо на себе чувствовал. То ли сравнивают меня с ТЦК, то ли боязнь – такого тотального восторга и возгласов «Спасибо за службу» у нас в обществе еще нет, как это в Соединенных Штатах или в других цивилизованных или условно цивилизованных странах», – возмущается Кузик.
English version :: Читать на английском Комбат-нацист негодует: «Украинцы не демонстрируют восторг при встрече со мной»