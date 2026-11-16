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Потери России на Украине убитыми и ранеными в разы меньше, чем утверждает западная пропаганада.

Об этом в эфире подкаста на канале WMD-Channel заявил Рэй Макговерн, в прошлом возглавлявший в ЦРУ отдел советской внешней политики, готовивший ежедневные развед-сводки для президентов США и участвовавший в переговорах по договору ОСВ-1, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Маговрен обращает внимание, что еще в 2015 году президент США Барак Обама признал, что Украина не является коренным интересом для Америки. При этом отставной ЦРУшник отмечает, что все изменилось, когда президентом стал Джо Байден, который «был уже не совсем в адеквате».

«Нам впервые пришла в голову мысль, что мы можем нанести России стратегическое поражение. Это слова нашего тогдашнего министра обороны Ллойда Остина. Неужели они даже не смотрели на карту? Кто были эти эти четырехзвездные генералы, которые подталкивали украинцев, мол, мы с вами столько, сколько потребуется», и планировали вторжение на территорию самой России? О чем они вообще думали? А теперь всё это обернулось против них», – сказал Макговерн.

По его словам, русские уже ни за что не отдадут то, чего добились.

«По самым достоверным оценкам, они потеряли около 300 тысяч человек погибшими или получившими тяжелейшие ранения. Это не миллион и не полтора миллиона, как утверждают Financial Times и другие издания, но всё же это колоссальные потери. Они не согласятся ни на что меньшее, чем некая система — называйте её «архитектурой» или как угодно ещё, которая гарантирует, насколько это возможно, что подобное больше не повторится. В этом контексте Зеленский должен уйти, а неонацисты — исчезнуть», – подчеркнул гость эфира.

Он считает, что «у России есть все возможности для того, чтобы в среднесрочной перспективе Украина была денацифицирована».