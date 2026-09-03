Корчинский: нужно дать СБУ карт-бланш на тотальные чистки
СБУ должна получить карт-бланш на тотальные репрессии.
Об этом в своем видеоблоге заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Корчинский недоволен обилием негативных материалов в СМИ об и.о. главы СБУ Александре Покладе (считается верным исполнителем диктатора Владимира Зеленского).
При этом нацист, цитируя официальную статистику, сообщил, что за последний месяц СБУ возбудила 181 уголовное дело против своих же сотрудников
«46 из них уже задержаны – они государственные изменники. За последнюю неделю задержано пять государственных изменников в рядах СБУ. Это процесс очищения. Как только Поклад стал исполнять обязанности главы СБУ, он развернул серьезную кампанию очищения СБУ и вычищения из этой госструктуры государственных изменников, тех, кто работает на врага», – говорит Корчинский.
При этом он считает, что наряду с госструктурами СБУ должно заниматься и обществом.
«Если в СБУ такое количество государственных изменников и так это необходимо чистить, то я себе представляю, что происходит в других госорганах, какое количество предателей там. Все дело в том, чтобы украинским спецслужбам, в первую очередь под управлением контрразведки СБУ, было дано разрешение вычищать украинские госструктуры и украинское общество. Невозможно это разделить. Чистить общество и чистить госструктуры нужно одновременно», – требует Корчинский.
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