Корчинский: нужно дать СБУ карт-бланш на тотальные чистки

Игорь Шкапа.  
03.09.2026 13:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1606
 
Дзен, Политические репрессии, СБУ, Украина


СБУ должна получить карт-бланш на тотальные репрессии.

Об этом в своем видеоблоге заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

СБУ должна получить карт-бланш на тотальные репрессии. Об этом в своем видеоблоге заявил объявленный...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Корчинский недоволен обилием негативных материалов в СМИ об и.о. главы СБУ Александре Покладе (считается верным исполнителем диктатора Владимира Зеленского).

При этом нацист, цитируя официальную статистику, сообщил, что за последний месяц СБУ возбудила 181 уголовное дело против своих же сотрудников

«46 из них уже задержаны – они государственные изменники. За последнюю неделю задержано пять государственных изменников в рядах СБУ. Это процесс очищения. Как только Поклад стал исполнять обязанности главы СБУ, он развернул серьезную кампанию очищения СБУ и вычищения из этой госструктуры государственных изменников, тех, кто работает на врага», – говорит Корчинский.

При этом он считает, что наряду с госструктурами СБУ должно заниматься и обществом.

«Если в СБУ такое количество государственных изменников и так это необходимо чистить, то я себе представляю, что происходит в других госорганах, какое количество предателей там. Все дело в том, чтобы украинским спецслужбам, в первую очередь под управлением контрразведки СБУ, было дано разрешение вычищать украинские госструктуры и украинское общество. Невозможно это разделить. Чистить общество и чистить госструктуры нужно одновременно», – требует Корчинский.

Метки:

English version :: Читать на английском Корчинский: нужно дать СБУ карт-бланш на тотальные чистки

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора