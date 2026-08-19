Команда отправленного в отставку министра обороны Украины, в поддержку которого проходит «картонный майдан», ничего не понимает в военном деле и употребляет наркотики.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный РФ в розыск за участие в войне на стороне ичкерийцев украинский нацист Дмитрий Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Фёдоров способный парень, на самом деле. И у него очень неплохая команда этих вот айтишников-кокаинистов, которые способны сделать многое, и они делают многое. И, между прочим, действительно, скажем, не всю коррупцию они любят, в отличие от предшественников. Но они никак не могут понять, что все равно войной должны руководить не айтишники, войной должны управлять генералы и полковники», – сказал Корчинский.

Он заметил, что для Украины сейчас наибольшая угроза – российские реактивные дроны. Нацист утверждает, что этой угрозе было посвящено проходившее семь месяцев назад совещание генералов ВСУ, где предлагались решения для противодействия.

«И такие решения были найдены. Найдены они были давно. Дело было только в их внедрении. Это зависело от минобороны, и на это не нужно было даже много затрат. Это были готовы финансировать партнеры. Но Федоров зарезал эту программу. Ему казалось, что все генералы по определению идиоты, что умны только айтишники. Они нюхнули там у себя в минобороны кокаина и все сразу поняли. Им там просветилось в мозгах», – говорит Корчинский.

По его словам, теперь русские «при таком количестве реактивных шахедов абсолютно спокойно могут запускать хоть каждую ночь по Киеву штук 300-500».

«На сегодняшний день средств противодействия нет только по причине саботажа министерства обороны. Федоров посылал на встречи, на совещания с генералами блогеров, как и на совещания с производителями военной продукции. Часто он посылал блогеров», – негодует экстремист.

Он считает, что у «картонок» будет повод вспомнить все это уже ближайшие дни.