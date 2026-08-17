Крапивник предложил устроить провокацию против британцев в международных водах

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Зайти в международные воды, поставить там российский танкер и сделать вид, что он сломался, на него тут же налетят британские пираты.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил отставной американский офицер Станислав Крапивник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос, пойдёт ли Россия на эскалацию и начнёт ли захватывать суда ЕС? А она может, у неё много возможностей. Я бы посоветовал устроить провокацию с британцами в международных водах, что довольно просто… Зайти туда, поставить российский танкер с морскими пехотинцами на борту, вооружёнными зенитными ракетами и ПЗРК, и сделать вид, что он сломался. И британцы, британские пираты прибегут туда со своей подводной лодкой – если понадобится, потопите их или возьмите в плен. Знаете – «отойдите или вас потопят». И используйте это. Это же британские пираты. И посмотрите, что тогда сделает британское правительство», – предложил Крапивник.

«Потому что британский флот — это посмешище, они больше не владычицы морей. Они едва ли владычицы лужи. Большая часть их флота неисправна. Подавляющее большинство того небольшого флота, что у них есть, неисправно. Мы видели, как один эсминец вышел в море, чтобы поддержать Дональда Трампа, и сломался. Сейчас они используют катера и вертолёты, чтобы следить за кораблями. Это абсолютное пиратство, потому что они в международных водах. Так что устройте провокацию – и доведите дело до крайности: «Если вам нужна война, вы её получите, в противном случае отступите и вернётесь к нормальным отношениям». Или ладно, с британцами вряд ли когда-нибудь будут нормальные отношения. Вернитесь к цивилизованным действиям», – добавил экс-офицер.

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