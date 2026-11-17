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Вернувшийся в Тирасполь несмотря на угрозы молдавских властей президент Приднестровья Вадим Красносельский никак не прокомментировал объявленный ему Кишиневом пятилетний запрет на выезд. Такое наказание президентка Майя Санду положила коллеге за то, что тот принял из рук российского лидера Владимира Путина орден Почета.

Вместо оправданий и ответных угроз Красносельский просто рассказал, какие договоренности он привез из Москвы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Москве мне дали четкий ориентир, что она не оставит Приднестовье и будет оказывать всяческую поддержку в поставке газа и электроэнергии. Есть, конечно, сложности технического характера, которые мы разрешаем совместно со всеми партнерами».

Кроме того, в Москве договорились, что приднестровские ученики начальных классов будут питаться бесплатно с 1 января 2027 года. Также Россия поставит новые учебники.

Россотрудничество поможет Приднестровью с оборудованием для проведения гемодиализа (предназначается для медучреждений Тирасполя и Рыбницы), а также с дополнительным оснащением местного Центра матери и ребенка.

Несмотря на грубые выпады Кишинева, Красносельский продолжает настаивать на мирных переговорах.