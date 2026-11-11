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Пропагандисты из британской газеты «Телеграф» были потрясены, когда один из гостей их антироссийского мероприятия в Лондоне представился пресс-атташе российского посольства.

Квест «Военная комната: сможете ли вы перехитрить Россию» имел странноватый сценарий, по которому войска НАТО не дают белорусским медикам проехать в Калининградскую область, чтобы погасить эпидемию, и вынуждают их укрыться в «шпионском» православном монастыре на территории Эстонии. Зрителям предлагалось придумать, как в этой ситуации Запад «должен не поддаться на российскую провокацию».

Журналистка Адели Пойзман-Понтей, специализирующаяся на русофобских репортажах с Украины, опрашивала зрителей об их впечатлениях. Молодой человек, представившийся дипломатом, ответил ей, что считает сценарий квеста «необоснованным и надуманным».

Пропагандистка, по ее собственному признанию, «была потрясена», но ринулась в атаку, обвинив Россию в гибридной войне. Ее собеседник возразил, что доказательств этому нет. Адель сослалась на судебные решения. Молодой человек парировал, что для России решения европейских судов не являются доказательством.

Россиянин говорил дружелюбно и предлагал крепить культурные контакты двух стран, чтобы улучшить отношения в целом.

Британка почувствовала, что проигрывает на его фоне, и рванулась в сферу своей специализации – в русофобские нарративы по Украине. Вежливых слов она не подбирала, факты выдумывала и, наконец, слегка вывела собеседника из равновевия.

«Вы читаете «Рейтерс»? Там каждый день публикуют новости о том, что какие-то люди убиты на Украине, и какие-то люди убиты в России. Почему вы указываете только на жертвы в Украине?» – недоуменно спросил россиянин.

«Россия – захватчик», – проскандировала британская пропагандистка.

«Это вы так это называете», – возразил молодой человек.

«Так оно есть. Это получило международное признание», – не унималась Адель.

«Мы называем это освобождением людей, которые думают по-другому. Вы понимаете?» – снисходительно объяснил ей собеседник.

«Является ли оккупация востока Украины мирной?» – продолжала наскакивать журналистка.

«Можно ли так назвать оккупацию сербской провинции Косово? Или это другой случай? Просто поищите другие примеры по всему миру, и вы поймете, что иногда вам стоит посмотреть на себя со стороны», – продолжал ликбез россиянин.

«Насколько мне известно, за последние пять лет США не направляли танки ни в одну из стран», – Адель неосмотрительно вступила в трясину непроверенных фактов.

«А разве они не участвовали во вторжении НАТО в Сербию в 1999 году, когда бомбили Белград? Подумайте об этом. Вы должны помнить», – терпеливо поучал ее молодой человек.

Пропагандистка поняла, что опять тонет и бросилась обвинять Россию в закрытии «Новой газеты» и убийстве журналистки Анны Политковской. Возможно, ее собеседник оказался слишком молодым, чтобы помнить, что убийцы Политковской найдены, и это не власти России, но все равно отбивался довольно искусно. Адель сама прервала разговор.

И только после мероприятия пропагандистка вдруг осознала, что не выполнила элементарного журналистского правила – не попросила собеседника представиться. Она знает только, что молодого человека зовут Роман. Даже на православный крестик, видневшийся в вороте, «опытная репортерша» не обратила внимания.

«Я не была к этому готова. Я не ожидала, что на мероприятии мне придется брать такое интервью. Мне нужно было время, чтобы собраться с мыслями и настроиться. Было довольно тревожно видеть перед собой очень молодого человека и думать: подождите, это же представитель агрессивной страны, которая совершает военные преступления. Я точно не была к этому готова», – призналась Пойзман-Понтей на подкасте «Телеграфа».

Тем не менее, доложить ведущему квеста Фрэнсису Дирнли о том, что в зале российский дипломат, Адель не забыла. Тот попытался покуражиться и публично объявил о присутствии в зале гостя из России. Роман не испугался и поднял руку.

«Если вы о чем-то узнаете здесь, так это о решительности читателей «Телеграф», – попытался пошутить Дирнли, русофобская аудитория угодливо захихикала.

Но опытный пропагандист, видимо, понял, что на фоне дружелюбного и вежливого Романа смотрится не очень привлекательно, и попытался оправдаться на подкасте.

«Они хотят заставить нас поверить, что ссора с Россией -огромный просчет и натовская конструкция. Они образованы и умны, как мы, и не собираются прятаться», – разоблачал Дирнли коварство русских.

Пойзман-Понтей и другой ведущий Доминик Николлс продолжали неумно шутить. Адель предположила, что Роман будет отчитываться о мероприятии «у самовара» в российском посольстве. А Николлс нанес видимо сокрушительный, по его мнению, удар молодому дипломату. Он сообщил, что сборы с квеста «Сможете ли вы перехитрить Россию» пойдут на ВСУ, а Роман купил билет.