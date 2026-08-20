Кривым «шляхом Украины»: В Молдове тоже повсюду «агенты Путина»

Елена Острякова.  
20.08.2026 11:53
  (Мск) , Москва
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Д.Б., Молдова, Политика, Сожрите друг друга


Молдова не может пасть жертвой «российской агрессии»,  потому что она уже захвачена Россией.

Об этом продажный повластный молдавский пропагандист-политолог Андрей Андриевский заявил в интервью проекту «Вот так», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова не может пасть жертвой «российской агрессии»,  потому что она уже захвачена Россией. Об...

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«Молдова не может стать следующей целью Кремля, потому что она стала ею достаточно давно. Многие рассуждают о военной интервенции. Я не думаю, что это нужно России. Если бы ее войска дошли до нашей границы, то они почти наверняка оккупировали бы и Молдову», – сказал Андриевский.

Однако без этого можно и обойтись, потому что уже сейчас весь спектр молдавских политиков якобы уже завербован Москвой.

«Последние годы они через политическое влияние, через подкуп наших политиков, коррумпирование избирателей создали здесь систему, при которой при власти будут люди, лояльные Кремлю. И им даже необязательно декларировать свою пророссийскость. Это могут быть кто угодно. Даже сторонники евроинтеграции и унионисты, – люди с очень разными взглядами продвигают нарративы Кремля», – сказал Андриевский.

Молдова продолжает идти кривым «шляхом Украины», где в агенты Кремля традиционно записывают конкурирующие кланы бандеровцев. Из последнего – «порошенковцы» обвиняют якобы завербованного русскими Зеленского в бесполезных с военной точки зрения атаках на «Вайлдбериз», чтобы у Москвы появился повод усилить удары по Киеву.

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English version :: Читать на английском Кривым «шляхом Украины»: В Молдове тоже повсюду «агенты Путина»

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