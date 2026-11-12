«Кровь миллионов наших граждан на руках Зеленского» – украинский эмигрант
Жизни миллионов украинцев и разрушение страны на руках узурпатора Зеленского, который в апреле 2022 года решил воевать вместо заключения мира.
Об этом на канале «Время логики» заявил эмигрировавший из Украины в США бывший политзаключенный – журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский столько накуролесил, набедокурил, что он понимает, что есть миллионы людей, которые потеряли самых близких именно из-за того, что он как президент, тогда еще действующий, сейчас он просроченный, 14 апреля 2022 года исполнил приказ тогдашнего премьера Великобритании, типа, давайте повоюем.
И с этого момента, с этой даты, с 14 апреля 2022 года, кровь всех убитых украинцев – она на руках Зеленского. Вся уничтоженная энергетика – она на руках Зеленского», – сказал Коцаба.
«Руки по локоть в крови, и за уничтожение экономики, за уничтожение инфраструктуры.
Даже я говорю о нас, вот я, допустим, живой. Но таких, как я, живых, которые потеряли Родину, потеряли близких, они уже вряд ли вернутся на Украину, таких миллионы беженцев от войны или, как я, беженец от преследования украинской власти», – возмущался он.
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