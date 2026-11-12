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Жизни миллионов украинцев и разрушение страны на руках узурпатора Зеленского, который в апреле 2022 года решил воевать вместо заключения мира.

Об этом на канале «Время логики» заявил эмигрировавший из Украины в США бывший политзаключенный – журналист Руслан Коцаба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский столько накуролесил, набедокурил, что он понимает, что есть миллионы людей, которые потеряли самых близких именно из-за того, что он как президент, тогда еще действующий, сейчас он просроченный, 14 апреля 2022 года исполнил приказ тогдашнего премьера Великобритании, типа, давайте повоюем. И с этого момента, с этой даты, с 14 апреля 2022 года, кровь всех убитых украинцев – она на руках Зеленского. Вся уничтоженная энергетика – она на руках Зеленского», – сказал Коцаба.